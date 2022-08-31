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麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡！全台限量50萬張9／14起開賣

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

▲台灣麥當勞首度聯名日本漫畫現象級作品《咒術迴戰》，將推出官方授權聯名款甜心卡。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

《咒術迴戰》粉絲快衝！台灣麥當勞首度聯名日本漫畫現象級作品《咒術迴戰》，將推出官方授權聯名款甜心卡，以四位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」為設計，全台限量50萬張，9月14日正式開賣。

日本漫畫《咒術迴戰》2020年起以最強黑馬之姿推出同名動畫，即引爆全球咒術熱，成為現象級動畫大作。台灣麥當勞看準風潮，首度聯名日本當紅動漫，推出全套共4張的《咒術迴戰》甜心卡，以4位主角–「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的經典戰鬥身姿為卡面設計，不只是「買A送B」的超值神卡，更是值得咒術迷收藏的限量逸品。

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡，以四位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」為設計。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

麥當勞表示，甜心卡向來被消費者譽為「省錢神器」，凡到門市出示甜心卡，即可享不限次數「買A送B」限定優惠。今年3月推出三麗鷗明星甜心卡，上市5週就銷售9成，熱銷速度創下最快紀錄；此次加碼推出全新《咒術迴戰》聯名甜心卡，預料「超值優惠」與「人氣IP」的強強聯手。

《咒術迴戰》聯名甜心卡全台限量50萬張，9月14日起正式發售，原價每張$49，優惠價$39，使用期限至2023年3月31日止。另有1套組售價$156，可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買；3套組售價$468，在麥當勞歡樂送、Uber Eats、FoodPanda販售。

▲▼麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡。（圖／業者提供）

▲《咒術迴戰》聯名甜心卡全台限量50萬張，9月14日起正式發售。（圖／業者提供）

另外，肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多款人氣點心「買1送1」，包括：上校雞塊、雙色轉轉QQ球、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲等，等於下殺5折。還有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合「下殺66折起」，讓開學季可揪同學及朋友吃一波，無論是獨享、中午兩人吃、下午解饞吃、晚餐揪團吃都有優惠。

▲肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多款點心買1送1。（圖／業者提供）

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