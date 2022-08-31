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公公做工幫兒媳6口付房租　她轟「沒保護爸爸」！呂秋遠4字曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名4寶人妻日前向律師呂秋遠求助，聲稱大姑不滿她讓年過70歲的公公負責繳房租，就被指責是壞媳婦，連帶丈夫也被罵成「沒有好好保護爸爸的兒子」，但夫妻倆的收入都用來繳納小孩學費、生活開銷，所以想問問律師的意見，看問題是否真的出在自己身上。對此，呂秋遠30日在臉書PO文回應，「問題只有一個，就是沒錢。」

▲桃園市1名狼父把親生女兒當成洩慾工具，自小二起至國一階段，多次趁家人不在時對女兒性侵，甚至連送其上學、逛夜市都不放過，地院判處狼父應執行12年8月有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人妻抱怨自己和丈夫受到大姑莫名責罵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

該名人妻提到，公公雖然已經年過70歲，但平時還可以做建築業維生，她與丈夫育有4名小孩，都還在念幼稚園和國小，夫妻倆與公公是住在一起的，所以平時是由公公負責房租，他們負責小孩學費、家庭生活費和車貸；然而，最近收到大姑的簡訊，內容指責她讓公公付房租很不妥，一夕之間變成壞媳婦，甚至連丈夫也被罵成「沒有好好保護爸爸的兒子」，由於實在想不通究竟是大姑道德勒索，還是她的行為真的有問題，這才決定說出來請律師給意見。

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呂秋遠30日在臉書PO文回應這件事，開頭第一句便是「問題只有一個，就是沒錢」，如果公公身體狀況許可，想工作、當義工還是無所事事都可以，他選擇到建築工地工作確實比較辛苦，但也許就是做身體健康的，旁人也不好說什麼，「所以這不會是重點。只是關鍵點來了，如果你們夫妻搬出去住，你們的房租是由誰來付？」

呂秋遠接著說，若夫妻倆搬出去住，勢必要自己負擔房租，「那麼公公的房租，也是由他自己承擔，或是由你先生、他姊姊2個人付，這應該也沒錯吧？」因此大姑的抱怨就很明確了，夫妻倆和公公住在一起，並由公公付房租，相當於省下夫妻倆原本要自己付的房租，讓他們可以把錢拿來照顧小孩，而且原本公公是可以不用工作的，但他選擇工作，也就不能跟孩子要生活費，於是夫妻倆又省了一筆錢，從這個角度來看，他們一共省了2筆費用，也就是租金和公公的扶養費，當然，大姑也是這樣。

▲▼家人剪影。（圖／CFP）

▲呂秋遠建議她最好自己付房租。

呂秋遠進一步分析，公公是否有義務幫忙付房租，1個人住和7個人住的租金是不一樣的，如果是他獨居，可能不需要承擔這麼高的房租，也就不用去工作；不過，換個角度想，若從夫妻倆的立場來看也沒錯，他們的確盡力了，把錢都用在盡心照顧孩子方面，而不是只顧著自己享樂，所以也不能受到苛責，「唯一要說的，可能是，在生孩子之前，要考量自己的經濟能力，否則一晃眼，妳跟先生的青春歲月，都會耗費在養育孩子身上，他們大了，你們老了，覺得人生好不公平，因為為了孩子，這20年，可能你們都無法過上好日子。」

呂秋遠說，這件事情大家都沒有錯，公公好心想幫兒子分擔開銷，夫妻倆同住是希望可以就近照顧公公和孩子，大姑也只是想讓爸爸輕鬆一點，至於大姑該不該拿錢出來分擔，其實不幫忙出錢也是可以理解的，「不是因為嫁出去了，而是因為，爸爸哪天真的不做事了，那你們就會有房租壓力，為什麼她得要給錢，幫你們付房租？」

最後，呂秋遠直白表示，這名媳婦沒有姑媳問題，只是錢不夠用罷了，這部分他沒有辦法給什麼好建議，只能說若要杜絕大姑的抱怨，最好的方式就是自己付房租，「孩子是你們要生的，公公沒有義務為了你們的開銷龐大，還得要出去工作來支付房租，不是嗎？」然後也不要妖魔化家人，多站在對方的立場想想就會得到很多不同的觀點，「人，都是自私的，妳是，她也是，請別忘了這件事。」

律師您好～家家有本難唸的經，無論是柴米油鹽醬醋茶、小孩教育方式，以及難解的姑媳問題。 公公雖然年紀年過70，但目前仍可以建築業維生，我跟先生目前有四個嗷嗷待哺的小孩，目前階段則是幼稚園、國小。我們與公公住在一起，平常公公負責房租的部分，先...

呂秋遠發佈於 2022年8月30日 星期二
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