烏南傳捷報！　烏軍指新一輪反攻突破俄軍防線

▲烏軍反攻傳捷報。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭先前宣布烏南大反攻，俄軍稱重挫烏軍攻勢。烏軍30日則稱，在赫爾松（Kherson）一帶發起的新一輪反攻，強勢突破俄軍守線多個據點。

路透社報導，俄烏戰爭開打至今已逾半年，艱難防守的基輔當局在雙方相持不下數周後，針對烏南進行重點反攻。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，當天烏軍展開攻勢，俄軍的防線在數小時內就被攻破。

烏軍轟炸俄軍的渡輪，這些渡輪是俄軍用來載運物資送往第聶伯河西岸佔領區的船隻。

CNN引述烏軍指出，烏軍部隊已拿下靠近赫爾松市南邊的4座村莊，「我們現在已經解放了4座村莊，他們（俄軍）的第一道防線已被打出3處破口。」

消息人士指出，4座村莊內的許多俄軍或者被殺或者被俘，大量俄軍軍車被摧毀，「接下來我們走著瞧，我們的目標是奪回赫爾松。」

俄羅斯國防部於29日指稱烏軍企圖「進犯」尼古拉耶夫（Mykolaiv）和赫爾松一帶，但遭俄軍重挫受到重大損失，「敵軍進攻被打得落花流水。」，但烏軍的轟炸已讓俄軍占領的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水、電全斷，影響民生。

報導指出路透社無法獨立證實這些戰場回報的資訊。