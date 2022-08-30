剛逃暗殺！烏克蘭叛國官員「一槍爆頭」慘死　妻子也被砍脖亡

▲科瓦列夫7月起在俄軍扶植的地方政府任官，28日被發現陳屍自宅。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

前烏克蘭議員科瓦列夫（Oleksiy Kovalev）7月起在俄軍扶植的赫爾松（Kherson）政府任官，他28日被發現陳屍住家，頭部有一處槍傷，妻子頸部被刺，送醫搶救後仍不治身亡。事實上，科瓦列夫正在接受基輔當局的叛國罪調查，6月底才剛逃過暗殺。

科瓦列夫遺體旁有一把霰彈槍，持有者名字正是他自己。烏克蘭記者查普利連科 （Andriy Tsaplienko）表示，科瓦列夫的遺體被發現後，俄軍扶植的赫爾松政府正在鎮壓當地平民，展開密集的搜查及文件檢查工作。

科瓦列夫原本屬於人民公僕黨（Servant of the People），也就是總統澤倫斯基所帶領的政黨，但今年5月已被開除黨籍。《烏克蘭真理報》報導，他6月參加赫爾松農夫與俄羅斯官員的會議，公開支持莫斯科併吞，「俄羅斯聽見且理解我們的聲音……我要重申的是，俄羅斯萬歲，與俄羅斯最緊密的融合已經開始了。」

今年6月22日，科瓦列夫的座車爆炸，但他幸運躲過一劫，烏克蘭軍事情報部門承認是幕後黑手，少將布達諾夫（Kyrylo Budanov）說，「我可以證實，我們確實採取了某種行動，那輛車肯定是被炸毀了。」