開學囉！花蓮警啟動護童專　總動員確保放下學交通安全

▲暑假結束開學了，花蓮警啓動護童專案，維護學童交通安全。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假結束了！花蓮市各級學校陸續開學，為維護學童上、放學安全，避免交通意外發生，花蓮警分局特別規劃並派遣警力協助護童及交通疏導工作，並與學校志工、導護媽媽、導護老師等共同執勤，維護學童上學之人身及交通安全，與學童一起迎接開學。

花蓮警分局表示，警方執行護童專案，主要是針對轄內學校周圍，派遣警力對於可疑人事物加強查察，並針對上放學時段的校園周邊加強交通疏導，適時提醒逗留或落單學童儘早到校，以避免發生任何治安意外。此外，警方要特別提醒學童上下課時，盡量與朋友、同學共同結伴而行，不走人少的小路、不走陰暗的小巷，不隨便與陌生人交談、不收取來路不明的食物跟禮物，養成學童安全觀念，如遇不肖或者形跡可疑的人士有跟蹤、騷擾的情形，應趕緊向鄰近商家、住戶求救並撥打110，或者向鄰近的警察機關報案。

花蓮警分局呼籲，開學期間，民眾駕駛車輛行經校園周邊道路時，請減速慢行優先禮讓行人，並遵守警察及導護志工的指揮與疏導，如家長需接送學童上、放學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若有停放車輛應尋合法之停車空間，切勿有違規停車或併排停車之情事，以免影響其他用路人的安全，另外請家長們切勿過早接送孩子們到校，避免因學校無人而發生危險，給孩子一個安全的通學環境，打造學童安全無慮、快樂學習的成長環境，讓學童安心就學，家長放心就業。