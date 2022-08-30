國立兩協會不滿退撫新制！籲開放現制額外提撥「提升大學教師待遇」

▲國大協等兩個國立協會不滿退撫新制，呼籲政府開放現制額外提撥，提升大學教師待遇。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院與考試院計畫明年7月1日推出退撫新制，預計影響4.3萬多名國立大專校院教師，國立大學校院協會與科技大學校院協會今（30日）發表聯合聲明，不滿新制迄今無相關試算，也只辦過一場公聽會，呼籲新制應開放讓現制人員自由選擇，並應該讓留在現制的人可以額外提撥參加新制自主投資，把餅做大將有助於分散風險，政府更應積極提升大學教師待遇。

行政院與考試院計畫明年7月1日推出退撫新制，計畫明年7月1日起新進公教人員由「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶並提供多元化投資組合，面對立法院新會期即將開議，為避免公教退撫新制相關修法倉促上路，造成台灣人才大量流失，兩大國立協會今天發表共同聲明。

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國大協表示，這次修法攸關台灣競爭力的4萬3千多名的國立大專校院教師，影響範圍廣大，但修法送進立法院後，卻僅在4月底辦過一場公聽會，大專教師也僅有一席代表，難以反映高教界的心聲與憂慮。

國大協指出，過往年金制度改革前，政府都會推出試算機制，讓關係人可以透過試算來了解新舊制差異，掌握退休金變化，但退撫新制至今並無相關試算，僅有銓敘部提出範例，各界難以掌握新制全貌，更加深國立大專教師疑慮。

為了高教攬才留才，兩大國立協會共同呼籲，新制應開放現制人員轉換新制，讓留在現制的人能夠額外提撥參加新制的自主投資，一方面可以減少現制人員面對退撫基金沒有活水的憂慮，另一方面也能增加投資、分散風險，另希望新制草案修法通過前，政府應提供試算機制，舉辦更多場次公聽會，讓各界掌握新舊制差異後，才能有效對話，進而提供改革建議。

