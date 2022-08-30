屏東囂張警身分曝！枋寮分局強調「沒歧視更生人」：他有正當理由

▲屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

律師李菁琪在臉書粉絲專頁曝光一支監視器影片，指出屏東枋寮分局員警因不滿一家網拍公司，其中女員工先生有毒品前科，竟然威脅老闆辭退女員工，還威脅「天天來站崗讓你這間沒生意！」經查，該員警竟是派出所所長。不過，對此枋寮分局則強調，警方堅持是基於維護治安，不是刻意刁難，也非歧視更生人。

律師李菁琪在臉書透露，這間網拍倉庫是台一線車禍熱點，警方常常為了方便，跟店家調閱監視器畫面。8月16日，警方看到一名毒品前科男子騎車載女員工來上班，當場進行搜身，但並沒有搜到任何可疑物品。怎料隔天，警方又來調閱監視器，稱要看店內是否有毒品交易，並要求老闆辭退女員工。

影片中可見，員警直接告訴老闆：「你不能請她（女員工）啦！歹人啦！不然我介紹別人，我會騙你？（否則）我每天都來站崗，讓你們這間沒生意！」老闆無奈回了一句「反正我們這裡也沒做生意...」但警員繼續教訓「阿他就有在做違法的阿（老公有前科），阿你知道還請這種的？請鬼開藥單？」話語間滿是刁難，影片曝光後也瞬間讓網友炸鍋。

面對網友一片罵聲，枋寮警方局緊急展開調查，而調查指出東海所員警因為在前一天(8月16日)晚間巡邏時，發現一名謝姓男子與另一機車騎士在路邊形跡可疑，於是上前詢問，但兩人見到員警便立刻拔腿狂奔，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾得知謝男之後有回現場尋找物品，派出所所長隔天才又回到店家查訪並調閱監視器追查、釐清案情。

▲枋寮警分局二組組長林明鋒說明調查懲處情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局強調，所長平時熱心助人，且屢獲表揚，此次所為是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人，也不會無故找麻煩，但即便如此，所長與店家對話過程言詞不當，此部分經調查屬實，已立即檢討懲處，決不護短，並加強教育訓練，以免再次發生。

▲枋寮警分局東海派出所所長熱心助人。（圖／記者陳崑福翻攝）