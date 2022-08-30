高雄→台北　老公一上客運突發膽結石！「全車反應」萬人讚哭

▲先生痛到狂冒冷汗，衣服都濕透了。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「發表一件很感心的事，台灣處處有溫情，人間滿滿是愛心！」一位女網友在「●【爆料公社】●」表示，昨（29）天她們一家人從高雄搭客運回台北，車程要5小時，先生上車後卻突發膽結石，在忍不住疼痛時，懇求司機就近下交流道。結果，司機和全車乘客的反應讓她感動不已，故事吸引2.5萬人讚爆。

這位女網友文中表示，當時先生一上車就發作，「痛到冷汗直流、坐立不安、嘔吐難耐」，眼見車程要5小時，當時又下著大雨、塞車，還帶著兩個小孩，讓她整個不知所措。直到先生真的受不了，請她轉告司機拜託就近下交流道叫救護車。

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司機得知情況後，馬上回報公司，並下了台中的某個交流道靠邊停，而且還沒有馬上開走，「好心的司機在滂沱大雨中幫我們搬下行李、叫了救護車。在大雨的路邊，司機陪我們淋著雨，等到救護車來才離去。」過程中，完全沒有乘客抗議，毫無怨言地在車上等待許久。

▲原PO超感謝客運公司、司機和車上乘客。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

在兩人上救護車時，司機還承諾會把兩個兒子平安送到台北轉運站，並確認是誰來接小孩，「整個過程，貼心、細心、暖心。看著他也淋溼的背影，深深覺得，人性是美好的！」

原PO動容直呼，「感謝昨天下午那位司機先生，謝謝您在患難中伸出援手，還護送我兩個兒子安全回到台北，讓我們盡快在台中無後顧之憂的開刀就醫。」她也很感謝同車乘客的等候，「還有位善心美女提供止痛藥，人間處處有愛心。」

事後，女網友有致電客運公司，希望能給司機一筆感謝金，沒想到遭到婉拒，「他們說明：這是公司服務的宗旨，是司機本身素養高，做得比公司預期的還多。」不過，公司也承諾會表揚這位司機。

貼文一出，短短3小時就吸引2.5萬人按讚，網友也感動不已，「每次有看到這種，內心都高興，社會就應該是這樣子，讚讚讚，司機，乘客所有人都讚讚讚」、「這不讚不行」、「這種爆料多一點」、「那個痛真的不是開玩笑的，我的膽還破掉，直接倒到醫院櫃台。車上的好心人還有司機真的太棒了！」