中國第2季GDP僅增0.4%　北大學者：可每人發9萬消費券

▲中國國務院總理李克強坦承，中國第2季經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊。（圖／美聯社／達志影像）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

根據中國國家統計局公布的最新數據顯示，中國第2季的GDP年增長率只有0.4%，是自新冠肺炎疫情爆發以來，最低的季度成長率，也更加凸顯「清零政策」對該國經濟的衝擊。北大經濟學院教授曹和平建議，中國政府可向每人發放2萬元（約新台幣9萬元）消費券，才能更有效地達到刺激消費的目的。

中國國家統計局發布上周五（15日）發布的最新數據顯示，相較第1季的4.8%，中國經濟第2季GDP增長僅0.4%，近乎「零成長」，不但比市場預期的1.2％還低，更是自2020年新冠疫情爆發以來的最小增幅，上半年中國經濟成長也因此被拖累，只達2.5%。

中國國務院總理李克強也在一場「經濟形勢專家和企業家座談會」上表示，「第2季中國經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊」，並希望在第3季度推動相關經濟政策後能盡快回歸正常軌道。

此外，北京大學經濟學院教授曹和平在受訪時指出，依照上半年資料顯示，若是今年要達到李克強提出的約5.5%的經濟成長目標，下半年成長率就必須要達到9%，顯然不現實。曹和平認為，中國下半年經濟成長率達到6%才是有可能的。因此全年的成長目標應調整到4到4.5%，才是比較合理的預期。

曹和平還表示，造成中國上半年「確實低於預期」的GDP有2個主要因素。第1是因為「整個業界」低估了新冠疫情肆虐對上海造成的影響，也低估了長三角和環渤海地區連帶受影響後，對經濟的傷害，不僅是傷害了生產，同時也傷害了消費。

第2個原因則是外部因素。全球目前仍處於經濟下行期，受到歐洲劇烈的軍事衝突蔓延的傷害，使得整體經濟承受了巨大的下行壓力。同時，他也建議中國政府，可以發放每人2萬元的消費券，並表示大家應該「放開思想」，刺激消費比刺激生產來得更加划算、更加有效，因為刺激消費不會把錢浪費在落後產能上。

中國經濟正在為其「清零政策」付出代價，而越來越多變種病毒的出現也不斷提高實行該政策的難度。不過，曹和平認為，中國現在還來得及在政策上加強支持的力度，呼籲整個社會共體時艱，保護大眾對經濟的預期，且尤其要加強對年輕族群的支持。