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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強召開國常會「救經濟」　支持民間投資與穩就業

▲▼李克強召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。（圖／新華社）

▲李克強主持召開國務院常務會議。（示意圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李克強6月15日主持召開國務院常務會議，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，包括更好擴大有效投資、帶動消費和就業；確定階段性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，加力支持紓困和穩崗；決定開展涉企違規收費專項整治，部署緩繳行政事業性收費。

據《新華社》報導，會議指出，要立足當前穩增長，著眼長遠促進經濟持續健康發展，抓住時間窗口，注重區間調控，既果斷加大力度、穩經濟政策應出盡出，又不超發貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業穩物價，穩住宏觀經濟大盤。

會議提到，要擴大有效投資，民間投資佔全社會投資一半以上，要堅持兩個「毫不動搖」，加大政策支持，用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力。

會議指出，要深化「放管服」改革，提高民間投資手續辦理效率，各地要保護民間投資合法權益，嚴格履行政策承諾。支持平台經濟健康發展，支持民間資本發展創業投資。鼓勵金融機構採用續貸、展期等支持民間投資。對符合條件的項目提供政府性融資擔保。抓緊推出面向民間投資的不動產投資信託基金項目。鼓勵民營企業市場化債轉股。

會議指出，保住1.5億戶市場主體，就能穩住就業、保持中國經濟的韌性。為助企紓困和穩崗，對符合條件的地區，允許中小微企業緩繳3個月的職工醫保單位繳費，規模約人民幣1500億元（約新台幣6638億元）。政策實施要直達市場主體，免申即享。緩繳不影響醫保待遇，保持報銷比例和藥品品種穩定，確保應報盡報。

會議決定，開展涉企違規收費專項整治，把交通物流、水電氣暖、金融、地方財經、行業協會商會和中介機構等領域作為重點。各地各部門要在7到9月進行自查自糾，重點整治降費政策落實不到位、借疫情防控名義違規收費、收取明令取消的費用、強制捆綁搭售、亂檢查亂罰款等問題。對自查自糾要適時開展聯合檢查，嚴肅處理並曝光典型問題，用改革辦法建立長效監管機制。

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