小麥豐收維穩物價　李克強重申：不超發貨幣、防止拉閘限電

▲ 李克強前往河北考察小麥，透露大陸今年小麥收成情況 。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨21日前往河北下鄉考察小麥收成。談到保持經濟穩定運行政策，再次重申，近年持續實施穩健貨幣政策，不超發、不透支未來，防止通膨。另外，現在進入夏天用電高峰期，李克強也指示，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。

陸官媒《新華社》報導指出，李克強在河北省委書記倪岳峰、省長王正譜陪同下，在高碑店、涿州考察。他指示，必須做好高效疫情防控工作，維護經濟社會發展，才能穩定經濟各項政策哲改革能順利進行。把握時間做好夏收夏種，保障能源供應迎峰度夏，支持民生物價和經濟大盤。

來到方官鎮小麥地，李克強也透露大陸今年小麥收成情況。他指出，小麥是中國人的主要口糧之一，現在站的這個地方基本上是黃淮海小麥主產區收割的最后一站，「總體看今年全國小麥比去年增產，豐收已成定局。」這給人們吃了定心丸，為全年糧食穩產打下了基礎，中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。

▲ 李克強指出現階段經濟政策，防通膨，絕不超發貨幣 。（圖／翻攝 新華網）

李克強指出，保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業穩物價，糧食和能源是穩物價的基本支撐。近年來我們一直實施穩健的貨幣政策，沒有超發貨幣，目前貨幣政策主要指標在正常區間，很重要的也是為了防通膨，為應對新挑戰靈活實施貨幣政策留下空間。

考察完小麥收成，李克強前往河北省涿州京源熱電公司，詳細了解機組發電小時數、煤耗水平、紓困政策落實等情況，同時察看堆煤場，勉勵企業滿出力、多發電。

去年大陸官方「拉閘限電」政策，衝擊許多中小企業，如今外界擔憂要如何應對接下來的盛夏用電高峰期。對此，李克強說，「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。」

他進一步說，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。要通過擴建、改造有序增加高效清潔煤電產能，加快建設抽水蓄能項目，既增加電力保供能力，也為發展風光電等新能源、提高消納能力提供支撐。