8年前吃「殺人未遂」官司！他房地遭假扣押　怒買槍狂轟釀4死血案

▲▼李鴻淵持槍朝5人頭部射擊，釀成4死1重傷血案，遭檢方求處死刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣康建生技7月14日發生一起兇殺案，造成4死1重傷！兇嫌李鴻淵8年前吃上殺人未遂官司，最後獲判無罪，但此案偵查、審理期間他的房子也遭假扣押，讓他心有怨懟決定殺人報復。檢方日前偵結，向法院求處死刑。

回顧整起事發經過，7月14日下午，兇嫌李鴻淵先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，將其槍殺，隨後再等到下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重。

檢方調查發現，李男2012年9月3日起在康建生物科技股份有限公司擔任生產課人員，但他屢屢因為操作機器問題，跟生產課洪姓課長發生齟齬，因而在2013年10月28日被調到園藝課，他認為園藝課課長是受到賴男等人唆使，才會刻意對他百般刁難。

李男2014年2月5日吃上殺人未遂官司時，賴敏男、張嘉綺等人都曾做出對李男不力的證述，案件偵查、審理期間，洪姓課長更向南投地方法院聲請假扣押李男名下的土地、房子獲准，直到2021年8月2日才經南投地院准予撤銷假扣押裁定，李男的房地才可以塗銷查封登記。

種種原因令李男懷恨在心，於是他事先透過友人買槍、子彈，接著再伺機前往康建生技報復，持槍射殺賴敏男、賴鋕卿、賴彥予、張嘉綺、劉慶杉，釀成「4死1重傷」的慘案。