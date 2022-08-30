　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

▲▼ 海龜,赤蠵龜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女泳客被赤蠵龜攻擊，險些溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

俄國64歲婦人莉迪亞（Lidia Bazarova）前往土耳其旅遊，並在安塔利亞海灘（Antalya）愜意游泳，仰漂享受地中海風情，卻突然被抓住背部，死命往水下扯。她費盡全力卻仍無法掙脫，回頭看才知道，自己竟被一隻巨大赤蠵龜攻擊，幸好救生員及時搭救，這才驚險躲過溺斃的命運。

《每日郵報》報導，莉迪亞當時距離岸邊只有10英尺（約3公尺），卻突然遭受攻擊，她雙臂奮力拍水掙扎，差一點就要溺死，「雖然海龜一度鬆口，但只是為了更用力地咬人。」不知道過了多久，救生員穆斯塔法（Mustafa Sarı）發現異狀，衝過來大吼大叫，雖然肩膀也被咬傷，但總算把海龜嚇跑了。

莉迪亞順利掙脫後，在極度震驚的狀況下返回岸上，並且緊急就醫。由於海龜的利嘴及強壯下顎，她的臀部、雙腿、手指都有傷勢，全身佈滿嚴重瘀傷，甚至無法好好坐下，至今依然驚魂未定，「我不確定自己是否還敢再次下水。」

赤蠵龜是世上最大硬殼龜，成年個體平均體重80-200公斤，最高紀錄甚至高達545公斤。牠們分布在世界各地，大多棲息於鹹水及河口區域，屬於雜食性動物，主要捕食無脊椎動物，大而有力的下顎可以快速肢解獵物，但因為很容易被拖底漁網纏住窒息死亡，已被列為瀕危動物。

土耳其教授戈科格魯（Mehmet Gökoğlu）表示，如果海龜認為生存空間遭到入侵，就很有可能發動攻擊，先前已有不少民眾在淺水區被咬的案例，另一份報告顯示，過去2周就有11件海龜攻擊事件。

ET快訊
快訊／午後雷雨！　10縣市大雨特報
3家餐廳掉出米其林星榜！　連3年摘二星止步
疫情快速升溫！　莊人祥：下週單日估破4萬
獨／敖犬女友身分曝！　「長榮空姐」雪乳+長腿辣爆
快訊／30多歲女染疫後發現罹癌！　胸、腹部「多處轉移」死亡
快訊／疫情回升破3萬例！　各縣市確診分佈曝
快訊／本土增31178「相隔49天再破3萬」　另增27死
柯文哲狂問「要不要投給黃珊珊」　王世堅：感情跟理性還在掙扎啦
劍潭麥當勞空租2年　新店家來了！租金1416萬進駐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭喊「慈愛如父」：不畏病毒鼓舞抗疫

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內「多酚」物質可減少炎症

柬埔寨「火葬20歲男」突爆炸！法師爆頭慘死　奪命瞬間曝

格陵蘭冰蓋消融嚴重　全球海平面將上升25公分

游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

27歲隨扈慘死！警官妻疑外遇「藏警界驚天醜聞」　印尼總統令徹查

北韓豐溪里核實驗場遭遇洪災　4號坑道疑似停工

癡情女誘拐7歲女童「獻給男友性侵」　完事後冷血扔下2樓殺人

他「翻6m柵欄」夜闖動物園！想偷人氣小白獅　結果遭母獅撕咬身亡

電熱水器故障！媽媽洗澡遭「奪命電擊」　2歲女兒目睹死亡過程嚇哭

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭喊「慈愛如父」：不畏病毒鼓舞抗疫

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內「多酚」物質可減少炎症

柬埔寨「火葬20歲男」突爆炸！法師爆頭慘死　奪命瞬間曝

格陵蘭冰蓋消融嚴重　全球海平面將上升25公分

游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

27歲隨扈慘死！警官妻疑外遇「藏警界驚天醜聞」　印尼總統令徹查

北韓豐溪里核實驗場遭遇洪災　4號坑道疑似停工

癡情女誘拐7歲女童「獻給男友性侵」　完事後冷血扔下2樓殺人

他「翻6m柵欄」夜闖動物園！想偷人氣小白獅　結果遭母獅撕咬身亡

電熱水器故障！媽媽洗澡遭「奪命電擊」　2歲女兒目睹死亡過程嚇哭

金探子變迷你手袋！哈利波特聯名「輕巧尼龍包」學院風印花太燒

狀況不斷！主審受傷加燈光問題　巨人主場對教士二度延遲

快訊／陳時中拋社福牛肉：坐月子3.6萬補貼、青少年發1500元藝遊券

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭喊「慈愛如父」：不畏病毒鼓舞抗疫

貨櫃三雄股價低於淨值、本益比與本淨比相當　黎方國：顛覆投資學理論

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內「多酚」物質可減少炎症

2022巴哈姆特ACG創作大賽得獎名單出爐 　《無名小鎮》成最大贏家

巡視浴缸自己弄濕尾巴　圓臉貓「全推給奴才」張嘴吃驚：你竟敢！

「1人吃飯坐6人桌」他怒公審　眾人看傻神邏輯：這社會怎麼了

北市民調陳時中吊車尾　議員曝中間選民「很怕他當選」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

情色網美見面會　粉絲失控急喊卡

奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞後門」卡住

部落最後一人！亞馬遜「洞穴原住民」陳屍吊床

馬斯克用「秘技」　1個月瘦9公斤

國家悲劇VS個人喜劇：澤倫斯基的勝利

女主播露乳裝遊印度　直播秒被男鄉民包圍

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

馬斯克嗆反核「瘋了」　1條件下核電廠危險低

印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

17歲被控性侵坐冤獄　重見天日已53歲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

Netflix再等2天「上架一神作」！

敖犬長髮女友罕見曝光！逛夜市「共舔一支冰淇淋」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面