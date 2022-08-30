游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

▲一名女泳客被赤蠵龜攻擊，險些溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

俄國64歲婦人莉迪亞（Lidia Bazarova）前往土耳其旅遊，並在安塔利亞海灘（Antalya）愜意游泳，仰漂享受地中海風情，卻突然被抓住背部，死命往水下扯。她費盡全力卻仍無法掙脫，回頭看才知道，自己竟被一隻巨大赤蠵龜攻擊，幸好救生員及時搭救，這才驚險躲過溺斃的命運。

《每日郵報》報導，莉迪亞當時距離岸邊只有10英尺（約3公尺），卻突然遭受攻擊，她雙臂奮力拍水掙扎，差一點就要溺死，「雖然海龜一度鬆口，但只是為了更用力地咬人。」不知道過了多久，救生員穆斯塔法（Mustafa Sarı）發現異狀，衝過來大吼大叫，雖然肩膀也被咬傷，但總算把海龜嚇跑了。

莉迪亞順利掙脫後，在極度震驚的狀況下返回岸上，並且緊急就醫。由於海龜的利嘴及強壯下顎，她的臀部、雙腿、手指都有傷勢，全身佈滿嚴重瘀傷，甚至無法好好坐下，至今依然驚魂未定，「我不確定自己是否還敢再次下水。」

赤蠵龜是世上最大硬殼龜，成年個體平均體重80-200公斤，最高紀錄甚至高達545公斤。牠們分布在世界各地，大多棲息於鹹水及河口區域，屬於雜食性動物，主要捕食無脊椎動物，大而有力的下顎可以快速肢解獵物，但因為很容易被拖底漁網纏住窒息死亡，已被列為瀕危動物。

土耳其教授戈科格魯（Mehmet Gökoğlu）表示，如果海龜認為生存空間遭到入侵，就很有可能發動攻擊，先前已有不少民眾在淺水區被咬的案例，另一份報告顯示，過去2周就有11件海龜攻擊事件。