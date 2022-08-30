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美參議員布蕾波恩：台灣有總統和軍隊是獨立國家

▲▼總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供） 

▲總統蔡英文日前會晤美國參院共和黨議員布蕾波恩。（圖／總統府提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

甫結束訪台行程的美國聯邦參議員布蕾波恩今天說，台灣有自己的總統、軍隊及憲法，是個獨立國家；台灣希望與美國及西方世界建立更多連結是好事，美國需要台灣這個盟友。

共和黨籍的布蕾波恩（Marsha Blackburn）今天上午接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪，談到上週訪問台灣和斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個太平洋島國。

布蕾波恩訪台期間以「獨立國家」稱呼台灣，主持人詢問她是否在做某種表態。她表示，外界必須認知到台灣是個已經宣布獨立的國家，台灣有國父、憲法、總統、內閣及軍隊，他們珍惜自己的獨立。

▲▼美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布蕾波恩表示台灣是個獨立國家。（圖／達志影像／美聯社）

布蕾波恩說，台灣與美國共享民主、自由及外交目標，希望與美國及西方國家建立更多連結，這是件好事，美國需要台灣這個強健盟友。

她受訪後再次透過推特（Twitter）強調：「台灣有自己的總統、軍隊及憲法，很顯然是個獨立國家。」

美國海岸防衛隊巡邏艇亨利號（Oliver Henry）近日在南太平洋參與「島主演習」（Operation Island Chief）打擊非法捕魚任務，未能獲得索羅門群島入境加油許可，外界對中國區域影響力的憂慮日益加劇。對此，布蕾波恩說，這一向是個令人關切的問題。

但她指出，在訪問索羅門群島時發現，雖然索國領導階層有意與中共打好關係，但索國人民並不想，他們是群非常虔誠、愛好自由的人們，索國總理、領導階層作為引發社會反對，索國人民想要的夥伴是美國，而非中國。

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