22歲金髮女蛇頭正面曝！狂騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部

▲22歲原鄉女蛇頭專騙部落親友赴柬，業績太好還晉升幹部。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東地檢署日前接獲情資，稱有詐欺集團透過通訊軟體Instagram發佈不實海外高薪徵才廣告，家屬也陸續向屏東縣警居報案，地檢署隨即成立專案小組蒐證，於27日拘提一名陳姓女子到案。陳女真面目事後曝光，年僅22歲她來自三地門鄉，染著一頭金色長髮，但卻專騙部落同鄉，還因為業績好晉升為詐騙集團幹部，檢方訊後也將她聲押獲准。

經查，陳女日前透過IG發佈海外高薪徵才廣告，打著「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等名目，誘使國人前往柬埔寨從事詐欺工作。檢方獲報後立即展開調查，並於22日複訊多名被害人家屬後，指揮屏東縣刑大、南打偵八隊、枋寮、里港及內埔分局23日複訊數名被害人，並掌握被告陳女將於27日入境返國，檢方也隨即在她入境時將人拘提到案。

屏東地檢署指出，22歲的陳女為屏東三地門鄉原住民，負責在柬埔寨招募幹部，而她專騙同鄉原住民前往柬埔寨，一共仲介了12名台人到柬埔寨，目前仍在持續擴大調查中，而據悉，只要騙一個人到當地，她就能獲取1千美元的報酬，且她也因為業績好而晉升為詐騙集團幹部。

不過，由於近日柬埔寨警方也開始展開調查，陳女才於27日搭機返台，而同一批返台的16人當中，還有3人被查獲為通緝犯，當時陳女就藏身在這16人當中，企圖以被害人的角色躲避警方查緝，但終究無法逃出警方法眼，而遭到逮捕。

屏東縣警局表示，此次專案行動至26日止計查獲涉槍砲案2名、查扣槍械3把及子彈50發、涉組織犯罪3名、涉人口販運罪4名，共計9名嫌犯到案。