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蘋果發表會倒數！iOS 16將正式登場　這些新功能使用更方便

▲iOS 16推出第三個測試版本。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 16。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於9月8日凌晨舉行2022秋季新品發布會。在新品發布會上，最受關注的就是iPhone14系列在內的一大波新品。但對於眾多蘋果用戶而言，還有另一個重點，就是iOS16正式版，也將會在發布會後正式開始推送。

全新鎖定螢幕

首先，iOS16的鎖定螢幕採用了全新設計風格佈局，可以自定義設計包括時鐘字體、大小以及壁紙在內的各種元素，並且可以添加喜歡的小工具。此外，用戶還可以自定義專注模式，可以使用多張自定義界面，更換界面進入不同的模式。

▲iOS 16中可發現iPhone 14 Pro的新功能。（圖／取自9to5mac）

▲iOS 16全新鎖定螢幕。（圖／取自9to5mac）

其中，音樂播放界面可以擴展至整個螢幕，鎖定螢幕的通知位置也下移到螢幕底部，並且支持全新實時功能，可實時顯示球賽比分、乘車進度或送餐狀態等。

狀態欄可顯示電量百分比

自2017年蘋果發布iPhoneX之後，iPhone採用瀏海設計，機型電量百分比便被隱藏在下滑通知欄中。5年之後，終於在iOS16重新看到了功能。

在iOS16中，電量百分比以數字形式被寫入電池圖標內，但是在顯示電量百分比模式下，蘋果取消了隨著電池耗盡而變化的典型電池圖標動畫，被很多用戶詬病，不確定正式版是否會改進顯示方式。

▲iOS 16將重現電池百分比功能。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 16將重現電池百分比功能。（圖／取自MacRumors）

影片實時翻譯、換算

內容識別功能上，iOS16不僅可以像上一代一樣，對圖片中的文本進行識別，還可以對影片內容進行文字識別。趣的是，iOS16的內容識別功能現在也支援匯率換算，通過選定圖片、影片中與貨幣內容，便能直接進行匯率換算。

一鍵照片去背

蘋果在iOS16的圖像也新增更方便的新功能，用戶只需要長按圖片主體，在經過系統快速勾勒後，按下拷貝，接換到其他應用貼上後，就可以得到去除背景的主體圖片。

訊息功能

在iOS 16中，也新增訊息的編輯功能，可以編輯剛送出的訊息，或是直接取消傳送 ，如果無法立刻回覆訊息，想稍後再處理的話，就將訊息標示為未讀。

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