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送1萬禮券給婆婆被嫌1句！人妻心寒「不會再給了」　網也氣炸

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲婆婆拿到禮券後嫌棄「不要以為很多」。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳間如何相處一直是難解的問題。一名女網友表示，和老公在同一間公司上班，先前2人總共領到1萬5000元的禮券，經過討論之後，決定上繳1萬元給婆婆。沒想到對方收到後卻嫌棄說「不要以為很多」，讓她相當傻眼，怒嗆以後不會再給了。許多網友看到後也怒罵「貪得無厭！」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，去年剛換工作，目前和老公在同一間公司上班。去年公司沒有舉辦尾牙，而是改發量販店禮券，金額照年資發放，老公領到1萬元，她則拿到5000元。她和老公討論之後，決定各拿5000元給婆婆，當作是夫妻倆的心意。

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但原PO和老公2週後載著公婆一起出門，婆婆卻突然說，「不要以為1萬很多，一下子就用完了」，且語調相當尖酸刻薄又嫌棄。她當場看傻眼，表示自己把禮券全數上繳，一毛錢都沒有留給娘家，孰料還是被嫌棄，心寒表示「反正你也不會滿意跟滿足，以後逢年過節你就只配個貼圖祝福了，再多的我不會給！」

不少網友看到後紛紛表示，「妳的份應該給娘家才對」、「婆婆都是這樣貪得無厭」、「不會懂得感恩的人！長期短期不管給多給少給，都不會滿足！所以留著自己用就好」、「嫌少就別拿了」、「碰到了就要轉念，人家讓妳清楚了她的嘴臉，以後只有娘家有，老公的媽自己孝順就好，拉妳下水幹嘛呢」。

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