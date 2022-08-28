快訊／今增31死！本土+26450　另增315例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增26,765例COVID-19確定病例，分別為26,450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。
指揮中心表示，今日新增之26,450例本土病例，為11,993例男性、14,446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,695例)，臺北市(3,273例)，臺中市(3,080例)，桃園市(2,928例)，高雄市(2,071例)，臺南市(1,684例)，彰化縣(1,117例)，新竹市(825例)，新竹縣(810例)，苗栗縣(678例)，屏東縣(624例)，宜蘭縣(596例)，雲林縣(533例)，花蓮縣(508例)，基隆市(503例)，嘉義縣(431例)，南投縣(350例)，嘉義市(265例)，臺東縣(239例)，澎湖縣(117例)，金門縣(108例)，連江縣(15例)。
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。
▲8/28新增確診。（圖／指揮中心提供）
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