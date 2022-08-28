快訊／今增31死！本土+26450　另增315例境外移入

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，暑假出遊潮進入尾聲，緊接而來的是兒童開學和邊境解封，9月很有可能會出現一波新冠肺炎流行，「最需要注意的是小於5歲的幼童，疫苗接種率偏低，也是急性腦炎併發症好發年齡層。」