快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增26,765例COVID-19確定病例，分別為26,450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。本土個案以新北市5,695例最多，其他包括台中市、桃園市、高雄市、台南市和彰化縣都確診破千。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之26,450例本土病例，為11,993例男性、14,446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市5,695例，臺北市3,273例，臺中市3,080例，桃園市2,928例，高雄市2,071例，臺南市1,684例，彰化縣1,117例，新竹市825例，新竹縣810例，苗栗縣678例，屏東縣624例，宜蘭縣596例，雲林縣533例，花蓮縣508例，基隆市503例，嘉義縣431例，南投縣350例，嘉義市265例，臺東縣239例，澎湖縣117例，金門縣108例，連江縣15例。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。

▲8/28新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增315例境外移入個案中，為172例男性、143例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南及美國(各5例)，菲律賓及葡萄牙(各4例)，阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國及韓國(各2例)，印度、挪威、柬埔寨及沙烏地阿拉伯(各1例)移入，另285例感染國家調查中。入境日期介於今年7月28日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,037,497例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,808,535例排除)，其中5,221,585例確診，分別為27,014例境外移入、5,194,517例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計9,844例COVID-19死亡病例，其中9,828例本土，個案居住縣市分布為新北市2,102例、臺北市1,103例、臺中市983例、高雄市921例、臺南市763例、桃園市741例、彰化縣566例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。