三寶鬼切2車道下高架！特斯拉「極限逃生」險撞柱　警要找人了

記者閔文昱／綜合報導

汽車媒體人Andy老爹近日在臉書貼出一段8月23日當天，台北環東大道行車記錄器事故畫面，一輛白色特斯行駛在中間車道，不料前方一輛外線車道的黑色休旅車疑似對於路況不熟悉，發現即將錯過匝道出口後竟直接鬼切2個車道，險些與白色特斯拉相撞，驚險畫面一曝光，引發不少網友關注。

據行車記錄器畫面，當時白色特斯拉行駛在黑色休旅車的左後方，2車車速都不快，不過在經過南港經貿園區匝道出口時，黑色休旅車未打方向燈就直接往左急切，橫跨2個車道後往匝道出口揚長而去，而後方的白色特斯拉為了閃避休旅車也緊急往左閃躲，差點撞上匝道口的柱子，所幸及時將車輛停下才沒釀成意外。

▲黑色休旅車「鬼切」下匝道，險些與後方特斯拉發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／Andy老爹，下同）

臉書「Andy老爹」將畫面PO上臉書後也在文中痛批，「真的是亂開一通，想切就切，特斯拉差點被擊落…」並稱如果自己是特斯拉車主，會大腳煞車就好，不會大角度打方向盤，「因為打方向盤比較容易失控跟危險，直接踩煞車比較妥當。」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「鬼月最後一天急著回去哦」、「三寶無所不在，只能拜拜祈求行車平安」、「這種應該都要辦公共危險罪」、「希望這種終身吊銷駕照」、「直接檢舉了…客氣會害死更多人」、「遇到這種真的衰小，考驗人類極限反應是不是」、「這種要拖出來揍一頓吧」。

Andy老爹28日傍晚指出，他收到南港分局警員的聯絡，表示希望能幫忙找這位特斯拉車主，「想要調閱他的行車記錄器來找到前方Wish的車主，因為要對他開罰，所以如果有認識這位Tesla Model 3 車主的，請他私訊我喔，感謝各位幫忙！時間是8／23號，下午1點11分左右。」

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