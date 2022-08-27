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網紅酸殉職2警「不積陰德」：被砍死是自己活該　台南警將嚴辦

▲▼台南警捍衛殉職同袍尊嚴 究辦網路仇警誹謗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南2名員警殉職，網紅狂發文酸「被砍死是自己活該」，警方將嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州、林悅／台南報導

台南2名員警22日遭逃犯林信吾殺害，相關議題引發社會熱議，而有一名Youtuber近日在經營的頻道及臉書上不斷發布仇恨言論，更質疑「被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，被砍死是自己活該」、「引來犯人砍殺，你們也有責任」等語，台南警察局除嚴厲譴責外，已指派專案小組調查。

涉事Youtuber經常在頻道上傳影片，或在臉書粉絲團、Dcard發文，針對時事分享自己的觀點，而在台南2名員警殉職後，他隨即在臉書寫下數篇仇警言論，像是「本人完全不會同情這些警察」、「不就是死了2個警察，究竟有什麼好難過的」等語。

▲▼台南警捍衛殉職同袍尊嚴 究辦網路仇警誹謗。（圖／翻攝自臉書）

▲網紅連發仇恨言論，警方將嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

他表示，台灣9成警察面對黑道流氓時不敢吭聲，卻會利用公權力欺壓手無寸鐵的百姓，今天2名警察被砍死，是警察自己要去處理，平民百姓不用代替警察去討公道，也不用去同情死者和家屬，更認為是員警在抓捕犯人的過程有問題「你們不講理、沒人性地逮捕犯人，才會引來犯人砍殺，你們自己也有責任」。

他在另一篇貼文甚至說出，「我只覺得2名員警死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」、「我真不懂，台灣人拿納稅錢去養一群敗類警察是要X三X」、「至於那兩個被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，現在被砍死，就是自己活該！」

對此，台南警察局第二分局27日表示，針對該YouTuber（網紅）在臉書上發表不理性仇警言論，除了予以最嚴厲之譴責外，也立即指派專案小組展開調查，將依刑法第312條公然侮辱罪嫌，調查後依法送辦，誓將捍衛2位因公殉職、維護社會治安之警察同仁尊嚴。

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