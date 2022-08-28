「爸爸和阿姨抱抱！」她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

▲原PO懷孕時，家裡來了居家保母。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠誠」。一名人妻表示，先前懷第3胎時，家裡請了居家保母幫忙。但沒想到她生完之後，老大突然說出1句話，讓她驚覺丈夫和保母似乎有一腿，裝了監視器後也真的拍到偷情畫面，現在不知道該如何是好。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，今年初發現懷第3胎，老公幫忙請了居家保母來處理家務，2人的互動卻一直讓她很不舒服，可是每次抱怨的時候，老公和婆婆都認為她是產前憂鬱，連娘家媽媽也覺得是她想太多，她只好將此事放在心裡。但8月初生產完住進月子中心，老大突然說「看到爸爸和阿姨抱抱」，讓她再次開始懷疑老公和保母之間不單純。

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之後原PO請朋友到家中偷裝監視器，果真拍到老公和保母在廚房偷情。雖然她難過了好幾天，但沒有馬上攤牌，因為她剛生完第3胎，老大和老二也才5歲和3歲，加上結婚後就沒有工作了，即使現在去上班，也很難養活3個孩子，更不願意和小孩分開，且擔心離婚後會一無所有。另外，老公還出資幫娘家開釣蝦場，在爸媽心中是100分的女婿，所以她也不敢回娘家抱怨，現在不知道該怎麼辦。

▲保母和老公偷情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不少人看到文章後，紛紛表示「首先就是開除保母，離婚至少還能拿到雙方各半財產」、「證據都先紀錄下來啊，要離婚的話才好分錢」、「堅強點，妳可以的，加油」、「唉…只能離了吧，不然永遠忘不了」、「攤牌吧！ 財產分一分，贍養費找律師談談怎麼進行」、「把證據留好，也要讓自己活得更好，不要活在他們的陰影底下，這樣才是最好的報復」。