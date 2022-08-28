　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「爸爸和阿姨抱抱！」她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO懷孕時，家裡來了居家保母。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠誠」。一名人妻表示，先前懷第3胎時，家裡請了居家保母幫忙。但沒想到她生完之後，老大突然說出1句話，讓她驚覺丈夫和保母似乎有一腿，裝了監視器後也真的拍到偷情畫面，現在不知道該如何是好。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，今年初發現懷第3胎，老公幫忙請了居家保母來處理家務，2人的互動卻一直讓她很不舒服，可是每次抱怨的時候，老公和婆婆都認為她是產前憂鬱，連娘家媽媽也覺得是她想太多，她只好將此事放在心裡。但8月初生產完住進月子中心，老大突然說「看到爸爸和阿姨抱抱」，讓她再次開始懷疑老公和保母之間不單純。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後原PO請朋友到家中偷裝監視器，果真拍到老公和保母在廚房偷情。雖然她難過了好幾天，但沒有馬上攤牌，因為她剛生完第3胎，老大和老二也才5歲和3歲，加上結婚後就沒有工作了，即使現在去上班，也很難養活3個孩子，更不願意和小孩分開，且擔心離婚後會一無所有。另外，老公還出資幫娘家開釣蝦場，在爸媽心中是100分的女婿，所以她也不敢回娘家抱怨，現在不知道該怎麼辦。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲保母和老公偷情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不少人看到文章後，紛紛表示「首先就是開除保母，離婚至少還能拿到雙方各半財產」、「證據都先紀錄下來啊，要離婚的話才好分錢」、「堅強點，妳可以的，加油」、「唉…只能離了吧，不然永遠忘不了」、「攤牌吧！ 財產分一分，贍養費找律師談談怎麼進行」、「把證據留好，也要讓自己活得更好，不要活在他們的陰影底下，這樣才是最好的報復」。

ET快訊
快訊／新北5695例最多！　各縣市分佈曝
快訊／今增31死！　本土+26450
「爸爸和阿姨抱抱！」她生完3胎聽孩吐1句　驚見尪激戰保母
凃明誠同學用可樂送他最後一程　嗆網紅：以後會辛苦
房子2個月沒住　她卻見「耗了43度電」！內行揪吃電怪獸
香川照之淫行曝光！強脫內衣揉奶聞味　開視訊任人看
北市加碼「租屋補貼」！　金額最高1.1萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　他拖到2人結婚前公開…結局超慘

快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

快訊／今增31死！本土+26450　另增315例境外移入

9月起住院陪探病可家用快篩　4大QA一次看

「這里長候選人也太帥！」生活照爆肌肉線條　網看暈：我先遷戶籍

獨／台北長腿妹騎機車環島　揹牌「徵男友」曝條件：女女可

「爸爸和阿姨抱抱！」她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

最後一天！3.5萬人擠爆鹽酥雞嘉年華　全國近百知名店家都在高雄

熱帶低壓生成！最快今成11號颱風「軒嵐諾」　對台影響出爐

尋找最強學伴！ 台南山區博物館旅遊又能款好開學用品！

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

快訊／今增31死！本土+26450　另增315例境外移入

9月起住院陪探病可家用快篩　4大QA一次看

「這里長候選人也太帥！」生活照爆肌肉線條　網看暈：我先遷戶籍

獨／台北長腿妹騎機車環島　揹牌「徵男友」曝條件：女女可

「爸爸和阿姨抱抱！」她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

最後一天！3.5萬人擠爆鹽酥雞嘉年華　全國近百知名店家都在高雄

熱帶低壓生成！最快今成11號颱風「軒嵐諾」　對台影響出爐

尋找最強學伴！ 台南山區博物館旅遊又能款好開學用品！

快訊／北風吹水氣增！7縣市「大雨特報」午後雷雨提早開炸

南韓9歲天才兒童現況曝光！明年將就讀「高中名校」　智商高達204

何時開徵「耗水費」？水利署：評估水情與物價

美巡洋艦通過台海　解放軍：全程跟監「隨時準備挫敗任何挑釁」

志工比例密度全國最高！台東首辦千人大會師　50志工隊跳大會舞

快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

快訊／今增31死！本土+26450　另增315例境外移入

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

助獨居長老補破祖厝　台灣善種子義工團用行動散播愛

宜蘭男求復合不成　持槍到前女友家擄人！恐怖情人收押

9月起住院陪探病可家用快篩　4大QA一次看

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

婦全身奇癢無比　竟與後院曬衣有關

五堅情白目迷妹球場追星　球迷怒：直接踩我們包包

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

嘉義深夜狂打雷　80秒渡劫片曝光

正妹角逐最美里長　網見真相笑了

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

鷹架師傅日賺3千！PO文嘆：年輕人不願做

學生刷敬老卡被抓包　家長惱羞嗆

呂捷轟「慎殺≠廢死」！3論點萬人讚爆

更多熱門

相關新聞

毆虐8月大早產嬰害腦萎縮　惡保母遭起訴求重刑

毆虐8月大早產嬰害腦萎縮　惡保母遭起訴求重刑

台中市大甲區49歲的陳姓女保母前年底受託照顧8個月大的早產兒，竟受不了早產兒哭鬧，毆打頭部和手腳，用力搖晃、拋、摔、丟，導致早產兒硬腦膜下血腫、視網膜出血、腦萎縮等，盡管陳女矢口否認，卻沒通過測謊，檢方今天依故意對兒童犯傷害致重傷害罪嫌起訴，並建請加重其刑。

隔肚與妹相處終見面　喵聽1句話秒變臉

隔肚與妹相處終見面　喵聽1句話秒變臉

懷孕可減少9％風險！最新研究破「6個大腸癌迷思」

懷孕可減少9％風險！最新研究破「6個大腸癌迷思」

他收留柴「被迫當阿公」獎品出爐了

他收留柴「被迫當阿公」獎品出爐了

產後60天「被折磨到失眠」　她一開機崩潰

產後60天「被折磨到失眠」　她一開機崩潰

關鍵字：

保母老公偷情懷孕

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面