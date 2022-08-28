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快訊／郭台銘怒嗆有人要下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

▲▼內政部長徐國勇接受媒體聯訪 。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲內政部長徐國勇接受媒體聯訪 。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南殺警奪槍案震驚社會，員警曹瑞傑、凃明誠在追捕犯人時遭到割喉雙雙殉職，鴻海集團創辦人郭台銘26日透過臉書批評，內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥尸位素餐，呼籲要有人下台負責。對此，徐國勇28日受訪大喊冤說，他不會尸位素餐，並列舉部長任內成績，強調會盡全力在崗位上為警察爭取權利，並要求更加精進、做到更好。

徐國勇今天下午出席民進黨台北市長參選人陳時中競選市長四大社團後援會成立大會前，被媒體多次詢問對郭台銘評論的意見，但徐低調僅說「院長已經回答了」，而他在活動結束後接受媒體聯訪表示，他當內政部長4年多，去視察金門、馬祖的消防局，還到保七、保三、通訊所、民防所、山上的派出所視察，是這幾十年來唯一去過的內政部長。

徐國勇說，他從1984年從事律師工作以來，交過很多警察和消防員朋友，與他們有非常好的交情，「我對警察朋友的關心絕對不落人後」；他舉例，他在任內推動警察換制服、向總統蔡英文爭取更換通訊設備、採購電擊槍，盼警察在偵防方面有更多進展，還為警察轉到空總空勤任職爭取加薪4萬。

徐國勇強調，沒有一個內閣閣員可以尸位素餐，絕對不會有，他很感謝郭台銘在各方面的支持，事實上，郭台銘是警察之子，「所以他支持警察，我們都很感激，所以我對於他這些義氣相當感激」，不過，這句話有所失真、失準，他了解警察的辛苦，「可以很負責任地講，我不會尸位素餐，如果以一個部長的工作量，跟我當律師的工作量，甚至當時我在主持節目，以工作量和所得報酬來說，當官員並不會比較好，但是當官員有一個最大的收穫，就是可以服務人民，讓工作可以做得更好，讓更多人受益」。

徐國勇補充，他會盡全力站在崗位上，維護警察、消防、空勤、移民等權利，對於這兩名警察的犧牲，他心裡非常難過，所以也要求警政單位盡全力照顧家屬，也要求要更加精進，「事實上沒有100分這是真的，因為不會做到最好，但是我們會做到更好」。

徐國勇說，要藉此案痛定思痛，讓警察朋友在執勤時有更安全的環境、更好的裝備，「行政院長已經講得很清楚，這一部分，我想我這個人從不戀棧，蔡部長也不會戀棧，我們就讓大家往前走，院長也已經把他的態度提到了」。

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