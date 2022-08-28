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打造屏鵝公路綠色隧道　不讓電纜線破壞天際線…台電拔第1支電桿

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電配合公路總局第三工程處辦理「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」桿線下地工程，於27日上午10時10分，由公路總局第三工程處主辦「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」第1支電桿拔除作業觀禮活動；典禮由交通部陳次長彥伯主持，台電公司總經理王耀庭率工作團隊與會，會後並視察工地，慰勉同仁辛勞，並期戳力以赴。

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

▲台電王總經理耀庭（左三）交通部陳次長彥伯（左四）。

「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」桿線下地工程，工程範圍由台1線高屏大橋至台26線鵝鑾鼻為止，下地路段達69公里，需施作管路工程長度達131公里，自7月1日開工，管路工程由公路總局三工處負責執行，迄今已完成33%，電氣工程由台電公司接續於8月15日進場，辦理下地改接作業，已完成第一區段800公尺(台1線421K+509~422K+300) ，預定明2023年1月15日如期完成全線桿線下地工程。

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

▲種樹百里拆桿作業 。（圖／台電公司提供，下同）

台電表示，墾丁每年國內外遊客量超過百萬以上，為提供遊客享受最好的國境之南風光，藉由公路總局推動「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，將電纜、電線及電桿地下化，不讓電纜線破壞天際線，打造屏鵝公路100多公里的綠色隧道，台電將使命必達提升屏鵝公路整體景觀。

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關鍵字：

台電公司種樹百里電線桿地下化屏鵝公路

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