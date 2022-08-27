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「我的傳說」滅了！超級遊艇一出發就進水　沉入海中畫面曝光

▲▼ 豪華遊艇名「我的傳說」（My Saga）沉沒。（圖／義大利海岸防衛隊）

▲ 豪華遊艇「我的傳說」（My Saga）沉入海中。（圖／義大利海岸防衛隊）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利南部海岸20日發生一起沉船事故，約40公尺長的超級遊艇「我的傳說」（My Saga）從加里波利（Gallipoli）航向米拉佐（Milazzo）途中開始進水，幾小時後在卡坦扎羅港（Catanzaro）約9海哩外沉沒，壯觀畫面全被義大利海岸警衛隊拍下。

義大利《安莎社》報導，「我的傳說」20日自加里波利起航後首次回報問題，克羅托內的義大利海岸警衛隊和歐洲邊境海岸防衛署（FRONTEX）都派出巡邏艇前往，發現遊艇船尾進水，4名乘客和1名船員隨後安全獲救。

一家拖船公司接受委託，先是救起船上剩餘的4名船員，接著試圖拖著遊艇駛向克羅托內，但惡劣天氣使救援困難，遊艇也已經傾斜，最後拖船只能拋棄遊艇，讓遊艇沉入斯奎拉切斯灣（Gulf of Squillace）。

影片中可見，這艘遊艇起初在水中傾斜45度，不久後已有一半沉入水中，僅船頭仍在海面上，過沒多久就垂直入海，完全滅頂。義大利海岸警衛隊在推特上表示，已對這起事故展開調查，所幸所有船員和乘客都安然無恙。

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