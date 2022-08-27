ET專訪／嘆車禍後聞不到茶香　蔡培慧讚對手好人「爭議未說清楚」

▲蔡培慧於大學任教時發生嚴重車禍，所幸大難不死。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2013年爆發苗栗大埔強拆案，點燃社運界一遍烽火，蔡培慧甚至率眾佔領內政部「拆政府」，但她當年11月底竟於大埔發生嚴重車禍，造成顱內出血，所幸大難不死。個性倔強的她說，當時不認為自己生了甚麼大病，住院不到1個月就堅持出院回家，又屢次在自家昏倒被家人送進急診室，一邊上語言復健課又同時繼續教書，甚至完成並通過國科會的計畫提案。

車禍傷癒仍不免有後遺症，尤其南投縣是知名茶鄉，蔡培慧的故鄉魚池更是生產日月潭紅玉紅茶的重鎮，但她透露車禍當時因嚴重撞擊，不但直到現在左耳仍常耳鳴，久戴眼鏡會頭痛欲裂，更失去敏銳的嗅覺，只能分辨刺激濃烈的氣味，品茶能力因此大降，讓她相當苦惱；而她也認為老天留下自己的命，冥冥中也許是交付自己更重要的使命。

政治工作環境複雜、勞心也勞力，蔡培慧一直因此保有運動的習慣：當立委時就參加過埔里馬拉松、跑了9.8公里，平時一周擠出一小時上健身房、做深蹲，最近加碼跳繩，「上次5分鐘跳148下，但不跳會退步。」而在影像傳遞氾濫之際，她仍鍾情閱讀，而且從林杞埔（竹山鎮）的社會經濟發展史、村上春樹，到源於英國的《大誌（Big Issue）》中文版雜誌…雜七雜八甚麼都看。

倒不是說多愛運動健身或車禍後特別注重健康養生，她笑稱「我也愛吃東西啊，所以很難瘦下來！」主因是工作很忙，在家也是滑手機接收很多重複性又沒有內容的訊息，因此藉運動和閱讀平撫煩躁的心情。

提及同為女性從政的藍軍對手，蔡培慧表示「我蠻心疼許淑華的，她個人也是不錯的人，但她常做出令人疑惑的選擇」，也認為從政的人就要被檢驗。

▲蔡培慧呼籲藍營對手許淑華出面說明論文抄襲疑雲。（圖／蔡培慧競選總部提供）



遠則其9年南投市長任內發生的EMBA論文抄襲疑雲，是否牽涉要求下屬代筆的權力壓迫？任內只新建唯一一座運動公園、卻隨即拆掉改建縣議會？還有永興棄土場的弊案，蔡培慧呼籲許淑華都要出面講清楚，而不是外在形象良好，就做甚麼都對；近則過去2人在立院共事4年，蔡培慧指諸如推動農民退休儲金條例、國中小班班有冷氣，都沒聽到許淑華的聲音，也看不到為南投量身打造的法案政策，「若真的有也該說清楚」，但對於任何質疑卻始終冷處理、迴避閃躲。



蔡培慧認為自己個性直來直往，面對問題不會逃避，也因出身農家、南投又是農業縣，不會因藍綠立場不同就不管縣政、不爭取建設資源，是與許淑華最大的不同，也是更適合擔任縣長的原因。