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【廣編】行腳名廚張秋永分享料理心法　純正橄欖香氣讓舌尖暢遊地中海

▲▼橄欖油,地中海料理,得意的一天,張秋永。（圖／得意的一天提供）

▲行腳主廚張秋永運用得意的一天橄欖油，讓料理添增新鮮的橄欖香氣，美味更加升級！

圖、文／得意的一天提供

走遍世界各地的行腳主廚張秋永分享，使用高品質的橄欖油，不僅能使美味加分，對於健康也更有保障！得意的一天橄欖油由義大利原裝進口，且透過限時冷壓，完整保留了新鮮橄欖果實香氣。張秋永主廚大顯身手，親自示範3道橄欖油創意料理：「櫛瓜青醬炙燒海鱺魚」、「鮮蝦橄欖天使冷麵」以及「舒芙蕾芒果鬆餅」。並大方分享食譜，邀請全台自「煮」族一起在家用橄欖油做出大師級料理！

榮獲「EECO歐洲品橄欖油學院」認證的專業品油師王依亭指出，得意的一天「頂級初榨橄欖油」運用冷壓初榨技術，完整保留新鮮橄欖的營養，帶有橄欖的草果香以及微微辛辣感代表著含有橄欖多酚，同時也是涼拌、醃製、低溫烹調的好選擇！而得意的一天「純橄欖油」，適合用來煎煮炒炸，特別適合台灣人習慣的烹調方式。

「得意的一天」身為橄欖油領導品牌，致力於提供大家健康、營養及美味三者兼具的油品，更是直接從義大利原裝進口，因為是現採的新鮮橄欖，才能完整封存 78% 單元不飽和脂肪。

這次力邀多位主廚，與頂級廚電品牌BOSCH合作舉辦一系列「名廚料理教室」，這些料理食譜也將在「得意的一天」官方網站與粉絲專頁公開！

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