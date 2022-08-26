陸男欠債「12隻貓被法拍」　小公貓5分鐘飆到8千多元

▲主人欠債沒錢還，寵物貓被法拍。（圖／翻攝江蘇連雲港法院）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省一名男子因欠債沒錢還，飼養的12隻寵物貓被法院拍賣，其中一隻人氣最高的藍金色小公貓才開拍5分鐘，價格就從1000元人民幣（約4400元新台幣）飆到2000元人民幣（約8800元新台幣），直接翻了一倍。

根據《北京青年報》報導，男子欠了別人8萬元（約35萬元新台幣），被法院判令應歸還，但由於他沒錢還，因此飼養的12隻寵物貓全部遭到查封，並被裁定拍賣。

拍賣公告中指出，經法院詢價，確定各商品寵物貓的財產處置參考價（首次拍賣保留價）為虎斑貓500元／隻、布偶貓500元／隻、金吉拉500元／隻、金漸層2000元／隻、藍金（大）2000元／隻、藍金（小）1000元／隻、金點（小）2000元／隻、金虎斑（小）600元／隻。保證金100至400元不等，加價幅度10至40元。拍賣時間為從8月26日10時至8月27日10時止。

8月26日上午10時拍賣正式開始，其中11隻貓咪都有人報名了拍賣，起拍價為1000元的藍金小公貓報名人數最多，有56人，開拍才5分鐘競拍價就飆到2000元。截至13時有8隻貓咪的拍賣頁面有了出價記錄，多的有39次，少的有1次，圍觀數從7000至22000人次不等。