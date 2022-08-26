對菜市場過敏？人一多就頭暈　醫：恐罹患PPPD「嚴重時無法走路」

▲民眾若在菜市場等人多地方會讓頭暈惡化，可能是罹患PPPD 。（圖／記者黃宥寧攝，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

部分民眾有些輕重不一的頭暈症狀，臨床上更曾有一名長者，在嘗試過中西藥都無法緩解頭暈症狀，嚴重時甚至無法行走，醫師指出，該名經檢查罹患「持續性姿勢–知覺性頭暈（PPPD）」，當在背景吵雜或人多環境時，例如逛菜市場時，狀況甚至會進一步惡化，一般止暈藥物幫助不大，但在透過多次前庭復健之後，患者頭暈不適大幅緩解，現在已能自行走路、搭車。

部分民眾或多或少都有頭暈狀況，只是程度不一，北醫大台北神經醫學中心醫師李薰華表示，頭暈可能是中風或其它疾病前兆，一般頭暈患者有10%的機率，可能中風或是中風的先兆，若頭暈及不平衡超過3個月，就要進一步檢查，看看是否罹患「持續性姿勢–知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，PPPD），因為頭暈患者當中，約有2成比例為「PPPD」，一旦發作時，患者可能無法行走，只得靠輪椅，嚴重影響生活與工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李薰華指出，就曾有一名住在宜蘭的75歲女性，長期受頭暈症狀困擾，嚴重時甚至無法行走，就算看遍中西醫或至偏方，都無法緩解頭暈症狀，在透過多次前庭復健後，頭暈不適已經大幅緩解，現在已能可以自行走路與搭車。

李薰華分一步說明，「PPPD」通常發生在一次急性前庭症候群後，可能在感冒過程中病毒感染，導致前庭神經發炎，或其他頭暈狀況發生之後罹病，由於患者身體平衡系統對於動作及周遭環境非常敏感，頭暈時會伴隨搖擺、不平衡容易跌倒感覺，當處在背景吵雜或人多的環境時，恐會受刺激而進一步惡化。

李薰華指出，「PPPD」是近年來較新的疾病名稱，不少民眾罹病仍不自知，也容易被誤診為一般頭暈、眩暈或焦慮，而一般頭暈患者當中，約有2成比例是「PPPD」，該疾病很常容易跟焦慮及憂鬱共病，發生原因可能與大腦內神經傳導物質相關，但目前仍未完全釐清，一般都是透過抗憂鬱藥物配合平衡復健進行治療。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！