首屆口腔科學創意競賽　「口腔病毒跳舞」桌遊奪大專組冠軍

▲首屆國際口腔科學創創競賽，北醫大口腔衛生學系葉子瑜（圖左）拿下大專組冠軍及女性菁英獎。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

全國首屆2022「牙裡思多得」國際口腔科學創新創意研究競賽，吸引全台逾百人近50組參賽隊伍報名，經過三個月競賽初選後，共有26組脫穎而出，進入最後決賽，今（9日）在台北醫學大學舉行決賽，參賽者從口腔醫學、數位牙科到運用大數據、AR/VR與AI人工智慧等主題，北醫大學生葉子瑜開發出適合國小學童族群玩的「口腔病毒在跳舞」桌遊，獲得大專組冠軍及女性菁英獎。

北醫大表示，這次競賽共分成四大類組，包括：「口腔科學研究創意競賽」高中職組、大專組、「國際口腔科學研究論文競賽組」及「口腔臨床暨產業創新/創業/服務競賽組」，參賽成員來自全台各地，對口腔科學感興趣的高中職、大專院校學生、教師團隊、新創團隊等，還有遠自日本北海道醫療大學的科研學者參賽，與北醫牙醫學系、陽明交通大學、成大護理學系等隊伍相互切磋、一較高下。

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▲北醫大口腔醫學院舉辦全國首屆「2022 牙裡思多得」創創競賽。（圖／北醫大提供）

這次大專組冠軍及女性菁英獎，由北醫大口腔衛生學系葉子瑜拿下，葉子瑜開發一款適合國小學童族群玩的「口腔病毒在跳舞」桌遊，藉由寓教於樂的桌遊，讓小朋友輕鬆學到口腔健康知識，從小培養良好的保健習慣。

此外，自台南女中二年級的林祐萱，則以「牙裡尋趣–減少兒童對看牙的恐懼感」，獲得冠軍及女性菁英獎兩獎項，她說自己小時候害怕看牙，直到遇見溫柔牙醫才讓她克服牙科恐懼症，也因此觸發她設計這款結合內窺鏡的「遊戲牙刷」，希望可以幫助更多孩童減少對看牙的恐懼感。

▼台南女中林祐萱（圖右）獲得高中職組第一名。（圖／北醫大提供）

北醫大口腔醫學院長鄭信忠院長指出，近年來各項創新創意科技方興未艾，牙醫醫學到口腔科學發展也必須與時俱進，這次競賽主題「口腔科學」，就是宣告藉由嶄新思維的牙醫科技與教育模式，創造產學與牙醫臨床鏈結，建立口腔醫療創新價值，將是未來的口腔醫學發展趨勢，也為培育未來口腔新創產業與人才做出貢獻。