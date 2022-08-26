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合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」　網笑：至少接受奧迪

記者曾筠淇／綜合報導

本站今（26）日報導《掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜啦》，台南Josh今年5月恢復單身，昨日他在IG合體前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔，並且手比愛心，讓不少網友敲碗狂問兩人是否在一起？而稍早台南Josh也在臉書上回應，「我們合作拍東西啦！」

台南Josh恢復單身之後，一直有不少粉絲期待新的「國師嫂」出現。而昨日梔梔就Tag台南Josh的IG，並寫下「因為我們最近都有看《非常律師禹英禑》，先來一段精彩畫面！」從影片可見，兩人坐在奧迪車上和體拍片，除了揮舞雙手，也一起手比愛心。

▲▼ 。（圖／翻攝台南Josh）

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▲台南Josh和梔梔合體。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

對此，也引發網友狂問，「這個是新的Josh 嫂嗎」、「這必須在一起了吧」、「這對我覺得可以，相信愛情」、「新國師娘嗎」、「先恭喜啦」、「可以敲碗在一起嗎」、「恭喜國師」、「有夠閃」。

眼見廣大網友熱情回覆，台南Josh稍早也在臉書上表示，兩人其實只是合作拍東西而已，請大家期待之後的影片。不過，他也幽默喊話，「大家快點幫忙想影片題材啊，這樣我才能再去約梔梔！」並附上3個笑到哭的emoji。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲台南Josh解釋兩人關係。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

底下網友得知真相後紛紛回應，「至少是可以接受奧迪的女生」、「拜託！放開那個女孩啦」、「從哪裡跌倒，就在那裡躺好」、「期待假戲真做」、「祝福啦！哪次不祝福」、「有沒有先問過你媽媽」、「看來應該是喜歡奧迪的妹子」、「一日女友系列！敲碗」、「Josh加油想計畫，跑那麼快一定可以追到梔梔的」。

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