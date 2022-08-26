小四女童長不高！醫檢查揭「2大錯誤關鍵」：影響甚大

▲兒童的身高受到先天、後天影響，飲食均衡、睡眠充足才有助於長高發育。（示意圖非當事人／CTWANT）

圖文／CTWANT

國小四年級的小瑜在學校例行的健康檢查中發現，她的身高和同班同學差了一大截，小瑜的媽媽很擔心她長不高，聽說中醫有轉骨的方法，經轉介紹後，至衛福部台中醫院中醫科門診進一步諮詢。媽媽詢問：「聽說中藥可以幫助小朋友轉骨，不知道療效如何？外面有很多在賣轉骨方的廠商，我可以直接購買來給小瑜服用嗎？」

衛福部台中醫院鄭惟仁醫師指出，在確認小瑜的第二性徵出現的時間後，並沒有發現特別的異常，於是開了X光檢驗單，發現小瑜的骨齡是9歲，骨骼發育比實際年齡慢了一年，所以難免會比同學矮上一截，經過詳細的問診後發現小瑜的胃口很小，每餐只吃半碗左右，也有明顯的挑食習慣，下課後也因為需要補習，常常要拖到10~11點才能上床睡覺。

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鄭惟仁醫師表示，影響兒童的身高有「先天」與「後天」兩大因素，先天的因素就是父母親的身高，如果爸媽的身高都很高，小朋友自然容易長得高些，反之若爸媽的身高都比較矮小，孩子身高也會受影響。

鄭惟仁說，「營養的攝取」對兒童的成長至關重要，不僅食量需要足夠，營養素也要均衡不能偏廢，建議家長可以參考國健署「我的餐盤」為原則，如「每天早晚一杯奶、豆魚蛋肉一掌心」都是很簡單容易記誦的口訣，每種營養素都提供長高必不可少的協助，除了大家熟知的鈣質以外，蛋白質的補充也很重要，因為肌肉與骨骼的原料正是蛋白質。

有些家長認為要給小朋友健康的飲食習慣，把所有的料理都煮的的少鹽、少油、很清淡，結果小朋友一點胃口也沒有，從經驗來說，一般兒童喜歡口味較重的飲食，如咖哩飯、肉燥飯等，從中醫的角度來說，在料理中加入適量的辛香料或酸味不僅能增添料理的風味，也能達到促進食慾的效果。

另外「睡眠」是影響身高重要的後天因素，鄭惟仁說，深度睡眠能夠讓大腦分泌較多的生長激素來幫助骨骼成長，晚上10點到凌晨2點是生長激素分泌的高峰，應盡量讓兒童在這個時段處於熟睡的狀態，一般來說上國小的兒童每日應睡眠9~11小時，國中則為8~10小時，所以越晚睡，分泌的生長激素就越少，對孩子的身高影響越大。

鄭惟仁說，根據近期國際隨機雙盲研究報導，身材矮小的兒童在規律服用特定的中藥24周後，結果發現能夠使骨骼生長速率增加，且不會使骨齡超前，雖然實際的機轉仍不明確，但可能與血中生長激素的代謝物（IGF-1）增加有關；坊間的轉骨方多含有「補腎養血」等藥物來促進成長，這類藥物有一定的使用時機與規範，並非所有的情況都適合使用，鄭惟仁呼籲，應避免盲目購買，建議應諮詢合格中醫師的意見並作詳細的檢查較為妥當。

鄭惟仁醫師請小瑜嘗試改善的飲食習慣與增加睡眠時間，並開立一些促進食慾與幫助生長的藥物，每個月定期回診追蹤身高與評估療效。在規律服用幾周中藥後，小瑜的食慾慢慢增加，身高也緩緩的增長，半年後再追蹤一次骨齡，看看是否有逐漸追上同齡兒童的身高。

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