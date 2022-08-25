殉職警姊痛罵「滾去十八層地獄」　廢死聯盟：可以想像家屬的憤怒

記者柯沛辰／綜合報導

台南警察凃明誠、曹瑞傑遭逃脫受刑人刺死，震撼全台。凃明誠姊姊面對媒體鏡頭，一度悲憤飆罵「去你媽廢死團體，都給我滾去十八層地獄！」對此，廢死聯盟回應，他們和大家一樣不了解全貌，現在貿然發言對後續處理沒有任何幫助，這點從媒體、政治人物和偵辦單位這幾天表現就能看出來，所以現在不下評論。

廢死聯盟表示，台南殺警案發生之初，媒體想著「報導」、政治人物搶著「放話」、偵辦單位急著「破案」而打亂陣腳，險些在案發之初造成冤案，所以在了解事件全貌之前，廢死聯盟眼下不會發表評論，因為貿然發言對案件後續處理不會有任何幫助。

廢死聯盟指出，現在除了等待司法調查真相、做出判決，更該照顧受害者家屬及基層警察情緒，並給予安慰和信心，尤其受害者同梯、同事多屬青壯時期，受到的衝擊和創傷不會少，希望政府可以著眼於基層警員的需求面，以此來改革警員的勤務、訓練、裝備、績效等制度，並正視警察人力不足的問題。

▲凃明誠姊姊強調，每個人都有人權，被害人也有人權，實在無法接受凃、曹2員死得那麼慘。（圖／攝影中心攝）

廢死聯盟有3點呼籲媒體：

一、不要製造替罪羔羊

近日有國民黨立委開記者會指出，尚有殺警的死刑犯尚未執行，並特別點名王信福。王信福是目前定讞的死刑犯沒錯，但他同時也是10個NGO認為有冤、正在救援中的個案，由監察院重點調查中。某媒體來採訪，希望廢死聯盟發表一些意見，但報導時只引用短短幾句發言，通篇沒有平衡報導王信福案的疑點，只用去脈絡的方式惡意製造對立，但無論本次重大刑案如何，都不該影響王信福案。

二、不要製造假新聞

某知名主播24日在新聞節目上指出，「殺警免死劇本：盛傳廢死聯盟提出林信吾免死計畫。當時在公墓喝酒酒醉，員警噴辣椒水激怒，心神喪失殺警。所以免死刑」。無端揣測廢死聯盟將以王信福救援大隊模式救援林信吾。​

這樣的報導毫無根據，已構成假新聞，但媒體上卻出現了很多移花接木、不實說法，「廢死聯盟從未發表過任何言論。何來廢死聯盟提出免死計劃及相關計劃內幕一說？​」

廢死聯盟呼籲，有心人士不應在這種時候惡意製造更多衝突、挑起更多紛擾，「在情緒高昂的情況下做出的判斷和選擇往往是有侷限且危險的。」

三、請做對社會有幫助的報導 ​

重大刑案剛發生的時刻，並不適合討論死刑存廢，但當游錫堃院長針對個案發表兇嫌應該判死刑的不當發言後，輿論就被引導到死刑存廢議題。

針對受害者家屬稱「要廢死聯盟滾去十八層地獄」，廢死聯盟可以想像家屬的憤怒情緒，也無意增添家屬的心理負擔，所以尊重家屬發言，所以不會對此特別作出回應。

在這個全民傷痛的時刻，懇請媒體善盡社會責任，針對案件延伸出來的議題，例如犯罪被害人保護制度、警察的心理照顧與值勤安全、獄政制度等進行深入報導，讓台灣社會能在此時更加包容、理性、團結，不要讓兩位殉職員警白白犧牲。

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