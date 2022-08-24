3年爆39件事故「2死17傷」！高雄這路口增設科技執法　9／1起取締

▲岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口是當地易肇事路段。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口是當地易肇事路段，警方統計自2020年1月自2022年7月止，近3年已發生39件交通事故，造成2死17傷。為降低車禍件數，將於該路口建置科技執法，明(25日)至31日為宣導期，9月1日起正式執法取締。

警方指出，岡山區轄內有螺絲產業及本洲工業區，因所轄工廠林立，所以大型車輛行駛頻繁，其中岡山路與嘉新西路/河華路口是高雄易肇事路口之一，常有違規車輛不遵守交通規則，造成許多用路人困擾及危害。

交通大隊統計，自2020年1月至2021年12月計發生交通事故29件(其中1件為死亡車禍)，造成13人受傷；2022年1至7月計發生交通事故10件(其中1件為死亡車禍)，造成4人受傷，近3年已發生2件死亡車禍。

▲路口科技執法設備能有效監測違規車輛並舉發。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，為導正駕駛人錯誤的行車觀念防制車禍發生，建置取締多項違規「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈(含紅燈越線、紅燈左右轉)功能外，對於直行車占用左轉彎車道及及左轉車占用直行車道等違規車輛，均能有效監測並舉發。

高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口新增建置「路口科技執法」設備，以有效改善道路交通安全，進一步降低車禍件數，自2022年8月25日至8月31日為宣導期，9月1日起正式執法取締。