立訊精密上半年營收大增70%　第3季淨利估成長4至7成

▲立訊精密。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸蘋果供應鏈龍頭企業立訊精密25日晚間公布上半年財報，其中，上半年銷售收入達到819.61億元人民幣，較去年同期大增70.23%；實現利潤總額44.64億元，較上年同期增長24.94%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤37.84億元， 較上年同期增長22.49%。同時，立訊精密也公布了第三季業績預告，預估第三季淨利同比增長44.49%至73.8％。

立訊精密表示，今年上半年，新冠疫情在全球範圍持續蔓延，尤其第一季度越南疫情及第二季度國內華東疫情的暴發，對物流、供應鍊等均產生衝擊，造成運輸、管理等成本的上漲；另一方面，地緣政治和國際貿易摩擦等造成全球政治和經貿環境的變化，給全球經濟發展帶來了諸多不確定性，且輸入性通膨壓力加大，企業原材料成本再度抬升。

立訊精密提到，期內在消費類電子板塊中，無論是零組件、模組或系統級產品的整體表現均可圈可點，新產品表現趨於成熟，老產品端持續保持領先市場地位，經營指標不斷優化；通訊板塊在原有高速互聯及射頻產品基礎上，著力發展散熱及服務器等新產品領域，進一步加強在通信領域的垂直整合深度，持續提升公司通信板塊為客戶提供綜合解決方案的能力。

立訊精密還說，在汽車板塊，公司進一步明確Tier1 核心零部件的戰略目標，搶抓發展窗口期，與奇瑞集團搭建ODM 共同造車平台，為公司核心零部件業務提供0-1、1-10的重大發展契機。

從產品來劃分，立訊精密消費性電子營收為699億元，佔營收比重為85.34%，較上年同期增長了73.15%；電腦互聯產品及精密組件營收為44億元，增長58.34%；通訊互聯產品及精密組件營收為36.43元，增長158%；汽車互聯產品及精密組件營收為21億元，增長19%。

立訊精密強調，下半年疫情帶來的負面衝擊正逐漸消退，但國際政治經濟形勢卻日益複雜，帶來的挑戰仍將存在。