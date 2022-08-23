蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／綜合報導

據美媒報導，蘋果公司前工程師張小浪（Xiaolang Zhang）22日在美國加州聖何塞聯邦法院的聽證會上，承認了一項竊取商業機密的指控。他被指控在跳槽到大陸新能源汽車廠商小鵬汽車前，竊取了蘋果的自動駕駛商業機密。對此，小鵬汽車23日回應，與蘋果公司無相關爭議，與該案件也無關聯。

法庭文件顯示，張曉浪與美國政府達成的認罪協議為保密狀態。在承認盜竊商業機密的重罪後，他將面臨最多10年刑期以及25萬美元罰款。本案的量刑宣判計劃於11月進行。

據報導，張小浪於2018年7月準備搭乘飛往大陸的航班時被逮補。起訴書顯示，張小浪本來為蘋果的自動駕駛計劃開發軟硬體，負責設計電路板及分析感應器數據。2018年的起訴書顯示，在張曉浪休陪產假並前往中國之後，蘋果開始懷疑他竊取商業機密。他當時返回公司後遞交辭職信，表示希望回到中國照顧母親，並計劃跳槽到小鵬汽車。

張曉浪被控下載關於蘋果汽車項目的內部文件，這批文件總共25頁，包含了一款汽車電路板的工程原理圖。張曉浪還被控竊取了有關蘋果原型產品及原型產品需求的參考手冊和PDF文檔。

隨後，小鵬汽車回應，案件至今已經四年多，小鵬汽車並不瞭解案件的具體情況，也未介入美國司法機關對案件的後續調查，與蘋果公司之間也沒有相關的爭議，與該案件也無任何關聯。

與此同時，小鵬汽車還附上2018年針對此案件的聲明。該聲明表示，在張小浪於該年5月初入職小鵬汽車當天簽署知識產權合規文件，沒有紀錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感與違規狀況。而在獲悉美國相關部門對張小浪個人展開調查時，小鵬汽車也第一時間配合進行內部調查。