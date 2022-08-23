　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／綜合報導

據美媒報導，蘋果公司前工程師張小浪（Xiaolang Zhang）22日在美國加州聖何塞聯邦法院的聽證會上，承認了一項竊取商業機密的指控。他被指控在跳槽到大陸新能源汽車廠商小鵬汽車前，竊取了蘋果的自動駕駛商業機密。對此，小鵬汽車23日回應，與蘋果公司無相關爭議，與該案件也無關聯。

法庭文件顯示，張曉浪與美國政府達成的認罪協議為保密狀態。在承認盜竊商業機密的重罪後，他將面臨最多10年刑期以及25萬美元罰款。本案的量刑宣判計劃於11月進行。

據報導，張小浪於2018年7月準備搭乘飛往大陸的航班時被逮補。起訴書顯示，張小浪本來為蘋果的自動駕駛計劃開發軟硬體，負責設計電路板及分析感應器數據。2018年的起訴書顯示，在張曉浪休陪產假並前往中國之後，蘋果開始懷疑他竊取商業機密。他當時返回公司後遞交辭職信，表示希望回到中國照顧母親，並計劃跳槽到小鵬汽車。

張曉浪被控下載關於蘋果汽車項目的內部文件，這批文件總共25頁，包含了一款汽車電路板的工程原理圖。張曉浪還被控竊取了有關蘋果原型產品及原型產品需求的參考手冊和PDF文檔。

隨後，小鵬汽車回應，案件至今已經四年多，小鵬汽車並不瞭解案件的具體情況，也未介入美國司法機關對案件的後續調查，與蘋果公司之間也沒有相關的爭議，與該案件也無任何關聯。

與此同時，小鵬汽車還附上2018年針對此案件的聲明。該聲明表示，在張小浪於該年5月初入職小鵬汽車當天簽署知識產權合規文件，沒有紀錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感與違規狀況。而在獲悉美國相關部門對張小浪個人展開調查時，小鵬汽車也第一時間配合進行內部調查。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸強力掃蕩網暴、帶風向！　已清理528萬個「網路水軍」　

女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」　聲音太大被發現

看手相被告知有凶兆　男子深信「往前走188步不回頭」結局慘

蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

美管制「晶片之母」斷生路！大陸業者居然笑了　真實原因曝光

華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

暑假作業真的被偷了！女客進店內整疊拿走　男孩嘆：來不及補了

乾旱奇景！騎車奔馳河床草原　1個月內鄱陽湖、洞庭湖縮水近70%

25歲券商正妹助理「轉行進軍世界小姐」私照噴鼻血！本尊超狂發聲

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

陸強力掃蕩網暴、帶風向！　已清理528萬個「網路水軍」　

女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」　聲音太大被發現

看手相被告知有凶兆　男子深信「往前走188步不回頭」結局慘

蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

美管制「晶片之母」斷生路！大陸業者居然笑了　真實原因曝光

華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

暑假作業真的被偷了！女客進店內整疊拿走　男孩嘆：來不及補了

乾旱奇景！騎車奔馳河床草原　1個月內鄱陽湖、洞庭湖縮水近70%

25歲券商正妹助理「轉行進軍世界小姐」私照噴鼻血！本尊超狂發聲

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目！　眼尖粉絲抓包：一看就是妳

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

大陸熱門新聞

日薪7000元！正妹殯儀館上夜班大讚爽缺被打臉

她穿漢服玩SUP落水溺斃！十幾人救援救不回：衣服吸水太重

25歲券商正妹助理轉行進軍世界小姐！私照噴鼻血

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

熱奇景！鄱陽湖長出「大地之樹」

天太熱　過馬路鞋子不見了？

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

作業被偷！女客整疊拿走　男嘆：來不及補了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

天天40度！曬出600年明代古物　

陸教科書「翻白眼」插圖惹議27人遭懲處 公布人物圖像重繪標準　

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

冷空氣來了！陸南方先降溫

更多熱門

相關新聞

Apple Watch成潮流　網揭2點推爆

Apple Watch成潮流　網揭2點推爆

智慧型手錶帶給現代人相當大的便利，似乎也成為時下的潮流配件，其中，蘋果推出的Apple Watch，更是廣受眾人的喜愛。一名網友表示，Apple Watch雖然看起來很潮，但感覺有點耗電，不禁好奇，「什麼人才會去買Apple Watch？」貼文一出，引起熱議。

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

關鍵字：

蘋果小鵬跳槽竊密

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面