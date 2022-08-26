阿北解約百萬定存買未市上股票　警一句話幫他保住老本

▲林姓老翁聽信網友到銀行解除百萬元定存欲購買未上市股票。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市75歲林姓老翁聽信網友謊言，將115萬元老本購買未上市股票，準備大賺一筆，警方據報前往了解情況後，向林翁說明股市都已電子交易，怎麼會有人拿著「骨董級」的股票紙本兜售？且未上市股票等於白紙一張可能沒有保障，怎能輕易相信，這才點醒林翁賺大錢美夢，得以保住老本。

▲員警趕往前勸阻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所25日14時許，接獲轄區金融機構通報，民眾有異常匯款狀況，請員警到場協助勸導，警員賴彥丞及鍾思安立即趕抵現場，經瞭解林老先生數月前透過Line群組認識一位從事股市投資工作的張小姐，對方每天殷勤問候，雙方因此日漸熟識，近日張小姐說國內某知名半導體大廠股東想出清一批未上市的股票，如果能預先購入，年底股票上市後可大賺一筆，為了取信老先生，還傳了一疊股票的照片給他看。

▲並以股市均已電子交易，怎麼會有人拿著「骨董級」的股票紙本兜售，來戳破謊言。（圖／桃園警分局提供）

林老先生見機不可失，於是到銀行辦理定存解約，要把115萬老本全押下去，員警發現這是詐騙集團慣用的投資詐騙手法，並向老先生說明股市均已電子交易，怎麼會有人拿著「骨董級」的股票紙本兜售?且未上市股票等於白紙一張無任何保障，怎能輕易相信?對方既然有此穩賺大錢的管道，又為何要與素未謀面的老先生分享?一句話把林老先生說醒了，不再堅持匯款。