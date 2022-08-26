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5正妹圍毆1性感女　肉團戰到快洩春光！男鄉民邪惡視角拍攝不救

5正妹圍毆1性感女　肉團戰到快洩春光！男鄉民邪惡視角拍攝不救

▲5正妹圍毆1性感女，肉團戰到快洩春光！男鄉民邪惡視角拍攝不救。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

中國山東荷澤在本月20日，發生一起圍毆事件，有5名穿著清涼火辣的正妹，在路邊共同圍毆一名性感少女，引發眾多鄉民圍觀。不過令人詫異的是，現場有許多男性民眾，但大家都沒有出手勸架或救援，反而是站在旁邊持續拍攝看戲。

影片可見，有5名身材姣好的正妹，穿著清涼，卻不惜露出美腿，對著一名少女大打出手，不僅有人對少女拳打腳踢，還有妹子直接把少女壓在地上對峙。在5女打1姝的情況下，大家打到形成「肉團戰」，更差一點洩春光。

5正妹圍毆1性感女　肉團戰到快洩春光！男鄉民邪惡視角拍攝不救

▲現場不少男鄉民只顧圍觀拍攝。（翻自推特）

由於這些正妹在路邊打群架太過顯眼，引來眾多民眾圍觀，雖然在路旁有一些女生出來勸架，但這些正妹都不聽勸，繼續瘋狂鬥毆。不過較為誇張的是，現場有不少男鄉民圍觀，但這些男鄉民都只顧著拿起手機，找到「邪惡視角」持續拍攝與看戲，就是不願意上前勸架或救援。

事後當地警方證實這起事件，據中國《網易》報導，警方已將這5名打人的正妹逮捕拘留，但未進一步說明是「刑事拘留」或「民事拘留」，目前也未知被害者的傷勢如何，以及雙方發生衝突的原因。

 



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