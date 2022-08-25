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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁台北燈節欠款 劉奕霆：槮凌敗訴「哪來的欠5000萬」

▲觀傳局長劉奕霆、台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇踢爆柯2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，且當時還派市長室機要賴彥霖夜訪廠商，賴更暗示廠商，若柯落選就還不出錢來。對此，觀傳局長劉奕霆25日表示，整件事情不是市府的哪個人多收了什麼錢，也沒有貪瀆不法的狀況；有問題就走法律途徑解決，4年過後再來提這件事情實在令人匪夷所思。

首先，劉奕霆表示，觀傳局2018年之燈節由槮凌股份有限公司執行，在燈節活動結束後，於該年8月24日驗收完成，結算總價為3599萬5000元整並付款完畢。

劉奕霆說，槮凌股份有限公司對於標案結算總價不滿意，因此提出額外請求給付，便由雙方進入調解環節，並在2019年3月4日調解完成，槮凌同意僅就增加鐵馬護欄相關費用及增加行政人力費用（保全及工讀生）等契約變更項目請求給付，雙方完成調解，市府並給付槮凌238萬9344元整。另外，調解書中槮凌同意捨棄利息及本標案其他請求。

但劉奕霆說，結果槮凌又於2020、2021年提民事訴訟，第一、二審由法院審理皆判定槮凌敗訴，至於槮凌所提由台北市政府拉贊助還款一事，法院判決指出槮凌主張該協議存在應屬無據。

「辦活動就是有多少預算、做多少事。」劉奕霆說，如果預算不夠當然可以對外拉贊助，但不是活動辦完了才說「我花了100元，你只有50元，還要再給我50元」，更何況中間還達成調解過一次，現在回頭吿就算了，法院裁定「原告之訴為無理由，應予駁回」，連「我花了100元」都被法院駁回，實在不懂哪來的「市府欠款五千萬」。

劉奕霆強調，整件事情也不是市府的哪個人多收了什麼錢，也沒有貪瀆不法的狀況；有問題就走法律途徑解決，四年過後再來提這件事情實在令人匪夷所思。

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