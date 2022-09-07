高雄驚見「恐怖鼠窩2.0」！清潔隊邊清邊躲鼠　還要防屋主搶垃圾

記者賴文萱／高雄報導

高雄先前才出現一棟恐怖鼠窩透天厝，清出30噸垃圾，沒想到現在又出現「鼠窩2.0」。環保局這次接獲民眾投訴，前金區一棟透天厝，長期堆置大量廢棄物，除了影響騎樓通行，髒亂不堪的環境更造成老鼠、蟑螂滋生，日前在區公所主導下前往執行清理，清潔隊員除了邊清邊躲老鼠、蟑螂，還要防屋主搶回垃圾，苦不堪言。

▲高雄再爆「恐怖鼠窩2.0」！大量廢棄物堆滿騎樓，清潔隊邊清邊躲老鼠，還得跟屋主搶垃圾。（圖／高雄市環保局提供）

▲環保局出動執行清理任務，1天清理出1.55噸垃圾以及1.2噸廢棄物。（圖／高雄市環保局提供）

這棟位於前金區的透天厝，遭到附近住戶投訴，長期堆放大量廢棄物，但跟屋主溝通無效，導致蟑螂、老鼠越來越多。高雄市環保局獲報後，5、6、7月都去稽查並開單告發，但屋主仍不改善，日前在區公所主導下，會同環保局、衛生局、警察局前往共同執行清理任務。

到達該棟透天厝時，光是騎樓就被堆置滿滿雜物，騎樓根本無法通行，清潔隊員開始來回搬運，邊清還要邊躲到處亂竄的老鼠、蟑螂，同時，屋主因為捨不得東西被丟掉，不時還會去搶回被清潔隊拿走的垃圾。

▲清潔隊花一天時間完成廢棄物清理。（圖／高雄市環保局提供）

環保局主秘郭景聖表示，這次花了1天時間完成廢棄物清運，總共清理出1.55噸垃圾以及1.2噸回收物品。針對該棟透天厝共告發3次，每次罰款金額為1200元，後續環保局也將加強派員巡查，希望以後不要再發生堆置廢棄物狀況。