iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

▲蘋果明年將全面採用USB-C。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然iPhone 14系列尚未發布，不過目前蘋果已經著手研發下一代機型，據外媒HT Tech報導，蘋果已開始研發iPhone 15系列，新品將會在2024年下半年登場。目前iPhone 15系列最大的變化是取消Lightning接口，轉而使用USB-C接口，主因是因為歐盟已經規定，2024年所有手機都必須使用USB-C接口，因此2024年登場的iPhone 15系列將會標配USB-C。

與Lightning相比，USB-C可以兼容許多現有的非蘋果設備，而且擁有更快的數據傳輸和充電速度。在數據傳輸速度上， USB-C接口支援最新最快的USB 4標準，傳輸速度可以達到40Gbps。相比之下，Lightning接口傳輸速度只是USB 2.0標準，通常在480Mbps左右，速度相差極大。

除此之外，USB-C提供比Lightning更高的充電速率，在相同電壓下可以更快充電，而值得注意的是，爆料稱iPhone 15也將會像iPhone 14系列採用「差異化」策略。例如iPhone 15標準版使用iPhone 14 Pro同款晶片A16，而iPhone 15 Pro系列使用更新的A17晶片。