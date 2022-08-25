「人工降雨」高性能飛機就位　重慶待專家選「合適的雲」解旱象

▲負責人工降雨任務的新舟60高性能飛機。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

重慶自7月起受旱情影響，農村飲水影響人口超100萬人，還出現多處山林火災。對此，大陸氣象局緊急從甘肅調派一架新舟60高性能飛機，支援重慶增雨抗旱作業，並由專家負責分析，只要選定一朵厚度達2公里、缺乏冰晶卻富含水汽等條件「合適的雲」，便可視為具備增雨潛力，執行人工降雨作業。

▲重慶旱情持續，官方計畫以人工降雨方式緩解。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中國氣象局人工影響天氣中心首席專家周毓荃介紹，人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災害，運用雲和降水物理學原理，主要採用向雲中撒播催化劑的方法，使某些局地天氣過程朝著有利於人類的方向轉化的一項科學技術措施，「是人工降水、人工防雹、人工消雲、人工消霧等的總稱。」

周毓荃表示，合適的雲需要等待時機，當作業條件成熟，工作人員會提出包括催化劑量、作業設備和作業時機等在內的方案，向空管部門申請空域，「爭取在時機未溜走之前，把催化劑送到雲中，像滷水點豆腐一樣，把雲幻化成雨水。」

此外，在降雨作業前也需考量「冷雲」和「暖雲」的不同，使用正確的催化劑才能達到效果。要將催化劑送至雲裡，周毓荃認為，層狀的可降水雲系，工作人員會派出「新舟60」高性能飛機或「空中國王」飛機執行任務，像播撒種子一般，把催化劑播撒在雲中。

而這次從甘肅馳援重慶的就是「新舟60」高性能飛機，該機型作業機動性強，催化作業面積大，增雨效果也較好。