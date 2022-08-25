姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑了：同事就好幾個

▲高雄最大姓，你猜得到嗎？（圖／高雄點 Kaohsiung.授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

FB粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」24日發文，分享高雄10大姓氏。其中，第3大是「黃」這個姓氏，約有19萬人；第2大則是「林」，約有20萬人；最大姓則高達30萬人，底下瞬間有人留言驚呼，「真的是多爆，同事就好幾個」、「真的大家族」，也吸引網友大玩諧音哏，話題引發熱論。

高雄點貼出一張「高雄10大姓氏」，笑說「歡迎對號入座，沒上榜的場外加油」，可以1到10名分別是陳姓約30萬人、林姓約20萬人、黃姓約19萬人、李姓約14萬人、吳姓約12萬人、王姓約12萬人、張姓約11萬人、蔡姓約10萬人、劉姓約8萬人、楊姓約7萬人。

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另外，11到20名則為許姓約6.6萬人、洪姓約5.9萬人、郭姓約5.7萬人、鄭姓約5.6萬人、謝姓約5.3萬人、蘇姓約4.8萬人、曾姓約4.3萬人、邱姓約3.6萬人、莊姓約3.3萬人、葉姓約3.1萬人。據高雄市民政局4月時統計，高雄總人口約272萬人，而最大姓的陳就占了約1/9。

就有人認證驚呼，「陳真的是多爆，同事就好幾個陳小姐，每次客戶打來找陳小姐都要問到底找哪一個陳小姐」、「果然是陳林滿天下。」姓陳的網友則留言，「一生中只有這個是第一名」、「我是30萬分之一」、「人生至此，終於得了個第一名了。」

還有網友大玩諧音哏，「小陳故事多」、「第一大陳。」也有人哭笑不得地說，「何～～～在哪呀」、「往往都看不見『湯』的遙遠排名」、「我在場外」、「連前20名都排不上。」貼文還釣出台灣基進小港、前鎮區高雄市議員參選人黃敬雅留言笑呼，「哇前三！」