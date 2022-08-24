早餐店霸主「國農牛乳」爆不明沉澱物！　工廠回應：自然現象

▲國農牛乳被封為早餐店霸主。（圖／翻攝自天守實業官網）

記者許宥孺／高雄報導

不少早餐店都可買到國農牛乳，可說是陪伴小朋友長大的飲品。不過有民眾反映，發現玻璃瓶裝牛乳有不明沉澱物，高雄市衛生局調查後，發現調閱製程紀錄、環境衛生都沒發現異狀，稽查人員已抽驗同批商品，倘若不符規定且未限期改正，可處新台幣3萬元以上罰鍰。業者則說是油水比重自然沉澱，已於產品加註警語。

有嘉義民眾向媒體投訴，他向經銷商購買國農牛乳，不過近2個月卻陸續發現5瓶玻璃瓶裝的牛乳出現分層沉澱，且都在有效保存期限內，他認為比例太高，擔心消費者飲用後出現問題。他向嘉義縣衛生局反映後，但因製造工廠位於高雄市，改由高雄市衛生局調查處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市衛生局前往天守實業調查，未發現有異常狀況 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局今（24日）表示，日前接獲嘉義縣衛生局函轉民眾反映販售的國農牛乳有不明沉澱物附著，已立即派員前往製造廠調查該批產品品質安全性，現場查閱製程紀錄等尚未發現有異常狀況，再查環境衛生尚符合規定，已抽驗同批成品檢驗衛生標準，倘有不符規定，將依《食品安全衛生法》第48條命其限期改正，屆期不改者，處3萬元以上罰鍰。

業者告訴衛生局人員，有接獲此客訴案件並處理中，因產品中有乳蛋白及乳脂肪等成分含固形物，因為油水比重產生自然沉澱物，產品已標示加註警語提示此狀況。

衛生局強調，有關陳情人反映的沉澱物，是否與該產品標示警語的沉澱物相符，衛生局已要求業者提出具體說明及如何處理，也請業者應依消費者保護法妥適處理消費客訴爭議。