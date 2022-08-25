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殺警惡匪林信吾收押！編號「0199」　關獨居房...吃喝正常露疲態

快訊／台南殺警嫌林信吾抓到了！　清晨4:41新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台南殺警兇嫌定羈押，在台南看守所首日進食正常，飯菜均有吃完，心情看起來平靜，只是精神略顯疲憊。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林悅／台南報導

台南殺警要犯林信吾涉殺人等罪被台南地院裁定羈押，24日下午押解台南看守所收押，所方表示，林信吾首日晚餐進食正常，飯菜均有吃完，心情看起來平靜，只是精神略顯疲憊，目前關單人房，之前因犯強盜罪曾在看守所關過，適應上應無問題。

據台南看守所劉副所長指出，殺警犯嫌林信吾24日移入台南看守所，編號「0199」，林信吾被法官裁定羈押並無禁見，目前所方安排他關單人房舍，24日晚餐菜色有紅燒雞丁、麻婆豆腐、味噌鮮魚湯等，飯菜均有吃完，心情看起來平靜，只是精神略顯疲憊。

劉副所長表示，因林信吾之前涉案曾在台南看守所羈押過，適應上應沒有問題，林信吾以前在監表現正常，所方會依規定辦理。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，林信吾係於8月15日於明德外役監獄逾假未歸而脫逃，於8月22日在台南市中西區竊取他人之機車，因台南市警二分局員警獲報機車失竊案件後，循線發現該機車位置在台南市安南區，乃由凃明誠及曹瑞傑兩名員警，前往該處查緝機車竊案，凃抵達後，林信吾先持刀攻擊凃姓員警，致凃受有17處刀傷，並於過程中搶下凃的警槍，曹駕車到達現場後，林信吾即持警用手槍朝警車射擊，致警車偏向駛入草叢，曹姓員警於下車欲拘捕被告時，亦遭被告持刀攻擊，致受有38處刀傷，2位員警不幸殉職。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林信吾隨後即逃離現場，並利用計程車、公車、火車等7種交通工具，於臺南、嘉義、隆田、東山、新營等地逃亡，又於8月23日凌晨在新營區強盜超商得款7千元，再搭乘白牌計程車前往高雄，復由高雄搭乘客運前往新竹時為警拘捕到案。

檢察官訊問後，認被告涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押，法院24日下午3時多裁定羈押，押解台南看守所收押。

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