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中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台晴朗多雲，東半部、南部有短暫陣雨；北部、中部有午後雷陣雨機率。下週日（28日）北台灣有微弱東北風報到，氣溫略降有局部短暫雨，不過下週一（29日）又會變熱。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日各地晴時多雲，東半部及南部有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨；天氣仍偏熱，各地區氣溫：北部25至36度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至37度。

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▲▼天氣配圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對9縣市發佈高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局針對花蓮縣縱谷發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

最新模式模擬顯示，明日、週六(26、27日)台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。下週日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲，山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

最新(25日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」在廣東海面，向西北西，今(25日)侵襲廣東。第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北北東移動；對日本亦無威脅。

▼今(25日)晨4：30雷達回波合成圖顯示，台灣海峽南部有偏南風在海面上產生的回波(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，恆春半島有局部少量降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼天氣配圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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