拒請飲料被罵小氣！她怒回嗆1句「氣死同事」　網狂讚：超帥

▲同事相處上有許多細節要注意。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

在職場上有很多細節需要留意，但如果遇到難相處的同事真的會很頭痛。一名女網友表示，先前和A同事討論買飲料的事情，結果B同事突然硬拗她請客，還開始翻舊帳，讓她相當傻眼隨即回嗆1句，對方聽到後當場氣炸掉頭離開。不少網友看到對話，紛紛大讚「罵得太帥了！」

「我這個人最討厭被勉強！」原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，日前在公司的時候，A同事問她要不要買飲料，她回應「好哦！麻煩妳幫我買奶茶去冰半糖，再給妳錢」，對方聽到後表示，「不用！沒關係」，但她堅持說，「該請妳買的我會付」。

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B同事聽到他們的對話，便問原PO說，「那你要請我喝嗎？」她回應說，「今天沒有耶」，結果對方卻開始翻舊帳，「我上次請妳店裡的飲料，妳也該請我」，她聽到後有些傻眼表示，「也不是妳主動向我要，再請妳的吧！找一天我想請妳時，我自然會請妳」。

孰料B同事聽到回應後，竟罵「妳很小氣耶」，原PO瞬間理智線斷裂，回嗆「我不小氣！是感覺問題，對了，麻煩妳下次不要請我喝飲料，再來隔一天跟我要飲料，請問妳要不要臉？請妳不要勉強我不想做的事情，我會跟妳幹到底！」對方聽到後當場氣炸，隨即轉頭離開。

▲B同事硬拗請飲料，讓原PO很不爽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不少網友看到後紛紛表示，「我也不喜歡被勉強，但是你同事做的事情我還真做不來」、「真的很討厭這種裝熟的口吻，以為每個人都喜歡隨便說這種輕蔑的話嗎？然後覺得生氣還要被說，『講一下鬧你的不行嗎』」、「請客是要心甘情願，開口用討的真的讓人討厭」，還有人大讚「說得好」、「帥~ 氣死好了」、「這個就是心情問題，我懂，但我很不會處理，你真強」。

也有人分享類似經驗，「你這個其實還好，以前有個認識的女生，她會記下所有她請過別人飲料的次數，每個被她請過的人都欠她請過相同杯數的飲料，然後拜託別人告訴你，你還欠她幾杯」、「曾經以前的同事，問她要不要一起叫餐，她說不要，結果叫的餐到了，我只是去洗個手，她直接徒手拿一塊肉才問我說：給我吃一個，我當下回不要，她還會笑給妳看」。