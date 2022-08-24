2警遭割喉英勇殉職　警政署通令全台警「2狀況」開槍免寫報告

▲2警英勇殉職，警政署最新回應。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

8月22日台南市警局第二分局2名員警凃明誠、曹瑞傑不幸因公殉職，總統蔡英文、以及行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及各界均表示支持警察勇於執法，更關心同仁警察執勤裝備及安全。對於各界的意見，警政署表示均將做為建立執法威信及改善員警執勤安全的參據。

警政署強調，因受台南兩警殉職的案例省思，希望鼓勵員警正確、合法使用槍械，減輕員警執勤負擔，特別律定之後警員執勤用槍，如僅係對空鳴槍、未造成傷亡或財損等之合法使用警械案，只需將經過情形詳載工作紀錄簿代替書面職務報告。

加上基層警最關心的警械使用條例的修法進度，警政署回應「警械使用條例」部分條例修正草案，目前已送立法院審議，並列為優先法案，將持續積極與委員溝通形成共識，期待立法院下會期能加速通過。

警政署說明修法重點，包含明定警察為達成任務，於緊急情況時，得擴大使用警械以外各種物品，以彈性靈活運用符合實需；對於使用槍械適法性之判斷基準，成立「警械使用調查小組」以用槍當時警察人員之合理認知為主，作為審查用槍適法性之基準，保障員警即時判斷大膽使用槍械。

另外基層警員最希望的，修正原條文遭受損害被害人，依國家賠償法規定：由警察人員所屬機關擔負賠償，以減少員警涉訟負擔。如警察人員因公或使用槍械涉訟，警政署表示，現行警察人員因公涉訟延聘律師費用均會補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟同仁於訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械之疑慮。

有關員警應勤裝備部分，行政院核定之「精進員警執勤安全方案」，自109年起全面汰換員警現行使用鋼（鐵）質伸縮警棍57194支，增購拋射式電擊器4529組予各警察機關，以提升員警應勤裝備性能，保障員警執勤安全，前揭裝備皆於110年全數配發第一線執勤同仁使用，並持續督促各警察機關落實相關教育訓練。

另依各警察機關實際需求及使用情形，持續增購拋射式電擊器。此外，警政署表示，目前背心式防彈衣現有數5萬8766件，外勤員警每人均核配1件，已達100%。另就女警專用防彈背心，因現階段國內各執法單位無配發使用實例，警政署將編列明年度專案研究經費，評估後續採購依據。

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