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俄軍攻烏行動進展緩慢　防長宣稱是為減少平民傷亡

▲▼烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈精準打擊。（圖／路透）

▲俄羅斯聲稱，為了減少平民傷亡攻勢放緩。圖為烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈精準打擊。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）今天表示，俄軍是刻意放緩在烏克蘭的攻勢，因為必須要減少平民傷亡。

路透社報導，蕭依古在烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）國防部長會議上說：「我們正在盡一切努力避免平民傷亡。當然，這會減緩進攻的步伐，但我們刻意這麼做。」

在戰爭最初幾週進攻基輔受挫之後，俄羅斯最近幾個月在烏克蘭的戰事進展不多。

另外，俄羅斯在烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）地區控制的小鎮米海利夫卡（Mykhailivka），由俄國任命的鎮長蘇希柯（Ivan Sushko）昨天遭汽車炸彈攻擊傷重不治。

俄羅斯所支持成立札波羅熱地區政府的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）在Telegram上發文稱，蘇希柯的座車下被人放置了炸彈，炸彈爆炸時他受了重傷，不久後在醫院死亡。

這是烏克蘭被俄軍占領地區由俄羅斯任命官員遭到暗殺的最新一例。在鄰近的赫松地區（Kherson），新卡科夫卡鎮（Novaya Kakhovka）副鎮長於8月6日在家中遭人開槍射殺。

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