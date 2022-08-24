1元進駐市場當頭家！新北助「全齡創業者」渡過適應期

▲新北助全齡創業，只要1元就能進駐市場當頭家。（圖／新北市政府提供，下同）



生活中心／綜合報導

只要1元就能進駐市場當頭家！新北市政府為了協助全齡創業，跨局處成立合作平台，由市場處主導，青年局、農業局及原住民族行政局協助媒合，提供多元新進駐者使用市場攤位，以申請入市創業以第1年每月1元，第2年5折方式，招募設籍新北市之成年人，即日起開放申請，協助全齡創業者渡過初始適應期。

市場處長盛筱蓉提到，為了協助市民創業並活化公有場館，特別訂定「新北市公有零售市場空攤活化計畫」，提供公有市場使用費減免優惠，另有別以往僅開放自然人承租，本次開放相關局處申請使用，以促進公共空間使用效率，期待透過新血的注入，活絡傳統市場營運、激發市場創新經營能量。

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▲申請入市創業以第1年每月1元，第2年5折方式，招募設籍新北市之成年人，即日起開放申請。

市場處補充，每月1日將於官方網站辦理「公有零售市場未使用攤(舖)位招募公告」以供查看申請，即日起設籍於新北市之成年新使用人申請進駐該公告內攤位，可一併申請「新北市公有零售市場空攤活化計畫」進行攤位使用費減免。

另外也開放新北市農業局、青年局及原住民族行政局等機關及機關推薦之團隊可申請承租，於市場營業時間內均有人員營業及管理下可委辦團隊使用，並可每日彈性調度攤位銷售模式與營業項目（美容美髮及美甲按摩業除外），但不得享使用費優惠。

此外，新北市於109年率全國之先推出「新北群眾募資輔導計畫」，針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題進行徵件，透過兼具市場驗證與行銷功能的「群眾募資」輔導模式，協助業者成功取得營運資金，109年及110年共協助37組團隊取得募資金額逾1.2億元。111年新增「異業合作」團隊輔導機制，鼓勵團隊跨界合作，創造更大品牌效益，已徵選15組團隊輔導中，協助業者邁向更大的經營規模。